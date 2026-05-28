Miris četrkārtējais Stenlija kausa čempions Klods Lemjē
Ceturtdien 60 gadu vecumā miris četrkārtējais Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa čempions Klods Lemjē.
Lemjē 1983. gada NHL drafta otrajā kārtā izraudzījās Monreālas "Canadiens" komanda, kurā viņš pavadīja septiņus gadus. Vēl kopā sešus un piecus gadus viņš spēlēja Ņūdžersijas "Devils" un Kolorādo "Avalanche" komandās, kā arī tuvu karjeras beigām pārstāvēja Fīniksas "Coyotes", Dalasas "Stars" un Sanhosē "Sharks" vienības.
Lemjē Stenlija kausā uzvarēja 1986. gadā ar "Canadiens", 1995. un 2000. gadā ar "Devils", kā arī 1996. gadā ar "Avalanche", Kolorādo vienībā spēlējot kopā ar Sandi Ozoliņu.
1995. gadā viņš tika atzīts par Stenlija kausa vērtīgāko spēlētāju, 20 mačos gūstot 13 vārtus.
NHL 1215 pamatturnīra spēlēs Lemjē guva 379 vārtus un atdeva 407 rezultatīvas piespēles.
NHL spēlēja arī Kloda Lemjē brālis Džoislins, kā arī viens no trīs dēliem Brendans, kurš šobrīd pārstāv Šveices komandu "Davos".