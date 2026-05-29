FOTO: Latvijas hokeja izlase sagaidīta Rīgas lidostā. "Mums ir jāturpina ticēt vienam otram!"

Latvijas hokejisti sagaidīti Rīgas lidostā
Pierimstot hokeja kaislībām, piektdien daļa Latvijas valstsvienības hokejistu jau atgriezās mājās no pasaules čempionāta.
Pēc izcīnītās 6. vietas pasaules hokeja čempionātā, daļa mūsu sportistu piektdienas vakarā atgriezušies mājās. Izlases aizsargs Roberts Mamčics "Latvijas Televīzijai" norādījis, ka par sasniegto nevajag kaunēties, bet gluži otrādi - izcīnīto vietu vajag cienīt".
"Nenokārt galvas un nekaunēties no rezultāta, tas [šobrīd] ir pats galvenais. [Mēs] tomēr paveicām droši vien to, ko laikam lielākā daļa līdzjutēju negaidīja," uzsvēra Mamčics. "Tāpēc mums ir jāciena tas rezultāts un jāturpina ticēt vienam otram arī tālāk. Tad, es domāju, ka viss būs kārtībā."
Jānorāda, ka Latvijas izlase mājup ceļo divās grupās - pirmā grupa ar astoņiem spēlētājiem ierādās Rīgā piektdien vakarā, bet pārējie spēlētāji galvaspilsētā ielidos sestdien. Mamičs paskaidroja, ka "iepriekš jau neviens neplāno, ka turnīrs varētu noslēgties pēc zaudējuma ceturtdaļfinālā, un tieši šī iemesla dēļ izkārtot visai izlasei ātru, ērtu un kopīgu mājupceļu nebija iespējams".
Jau ziņots, ka Latvijas hokejisti pasaules čempionātā pirmo reizi izcīnīja 6. vietu. Tas ir mūsu hokejistu otrais vēsturiski labākais sniegums pasaules čempionātos. Pirms trijiem gadiem valstvienība čempionātā izcīnīja bronzu.
Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš kļuvis par pirmo treneri pie valstsvienības stūres, kurš ar to divas reizes sasniedz pasaules čempionātu ceturtdaļfinālu. Pēc šī gada turnīra viņam ir beidzies līgums ar izlasi.
Sasniegti arī citi rekordi. Rūdolfs Balcers kļuvis par visu laiku labāko vārtu guvēju Latvijas izlasē pasaules čempionātā - septiņas iemestas ripas. Savukārt Sandis Vilmanis ar 4+7 kļuvis par rezultatīvāko viena čempionāta laikā Latvijas izlasē. 11 punktus iekrāja arī Rihards Bukarts (3+8), taču Vilmanis guvis par vieniem vārtiem vairāk.