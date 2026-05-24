Latvija sakauj Lielbritāniju
Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta sestajā mačā ar 6:0 uzveica Lielbritāniju, nostiprinoties pozīcijās cīņā par vietu ceturtdaļfinālā.
"Fenomens!": tikko atbraukušais Tralmaks ir sajūsmā par Latvijas izlases faniem
Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Eduards Tralmaks pēc savas pirmās spēles pasaules čempionātā sacīja, ka spēlējis uz emocijām un slavēja Latvijas līdzjutējus.
Jau ziņots, ka Tralmaks pasaules čempionātā izlasi papildināja tikai no rīta pēc ierašanās Cīrihē un jau pēcpusdienā ar gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm sekmēja valstsvienības panākumu 6:0 mačā ar Lielbritāniju.
"Sākumā jutos ļoti noguris, bet, kad iziet uz laukuma un dzird Latvijas līdzjutējus, tad var arī negulēt un iet uzreiz uz spēli," sarunā ar žurnālistiem pēc mača sacīja Tralmaks. "Latvijas fani ir fenomens. Pats ar emocijām spiedu uz priekšu, jo pēc 20 sekundēm kājas sāka nogurt, plaušas nestrādāt un sirds klapēt, bet tagad esmu gatavs vēl vienai spēlei."
Tralmaks atzīmēja, ka šodien labi darbojies vairākums un arī pašam izdevies gūt tajā vārtus. "Manuprāt, ļoti labi spēlējām vairākumā, ļoti labi saspēlējāmies, atradām pozīcijas," teica uzbrucējs. "Varējām vēl kādus vienus vai divus iemest. Guvām pārliecību par savu vairākumu un es par savu metienu."
Latvijas izlase ar deviņiem punktiem sešās spēlēs A grupā ieņem ceturto vietu un otrdien aizvadīs priekšsacīkšu kārtas pēdējo maču, tiekoties ar Ungārijas valstsvienību. Uzvaras gadījumā Latvijas izlase nodrošinās vietu ceturtdaļfinālā.
"Čaļi ir izdarījuši ļoti lielu darbu," par iepriekšējās spēlēs paveikto izlases biedrus paslavēja Tralmaks. "Man ļoti liels prieks, ka šurp atbraucu un mēs cīnāmies par kaut ko. Paldies čaļiem par šo iespēju, ka es varu piebraukt un cīnīties par kaut ko lielu."
89. pasaules čempionāts Šveicē beigsies 31. maijā.