Tralmaks: pietrūka kaut kādu mazo, "neglīto" vārtu
Latvijas hokeja izlasei ceturtdien pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā pietrūka jebkādā veidā gūtu vārtu, pēc mača teica valstsvienības uzbrucējs Eduards Tralmaks.
Latvijas vīriešu hokeja izlase ceturtdien Fribūrā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā ar rezultātu 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) zaudēja Norvēģijai, kas pirmo reizi iekļuva pusfinālā.
"Līderiem jāuzņemas kaut kāda vaina. Sākot jau ar mani - ir jāmet vārti, kad tie ir visvairāk vajadzīgi. Kad rezultāts ir 8:1 vai 6:0, visi var iemest, taču galvenais ir tas, ko tu izdari tad, kad tev vajag. Pietrūka kaut kādu mazo, "neglīto" vārtu. Ja būtu vienu iemetuši, rastos pārliecība un spēle aizietu. Ceturtdaļfinālā visu var izšķirt viens metiens pa vārtiem," stāstīja Tralmaks.
Atsevišķos spēles nogriežņos Latvijas hokejisti iespieda pretiniekus viņu aizsardzības zonā un izdarīja vairākus metienus, taču Henriku Heukelannu pārspēt neizdevās.
"Mums ir jaunas asinis, kas nāk iekšā izlasē, un visi ir gatavi spēlēt. Šodien, jā, pietrūka, bet mēs spēlējām labu hokeju. Viņiem paveicās, jo tie vieni vārti bija pēc mazas kļūdiņas. Spēlējām kā līdzīgs ar līdzīgu, ja ne pat labāk. Tas ir labs sākums, lai veidotu nākamās izlases un nebaidītos iesaistīt spēlētājus," turpināja uzbrucējs.
Pusfināla spēles Cīrihē tiks aizvadītas sestdien, bet spēles par medaļām - svētdien.