Latvijas Hokeja federācijas prezidents Kalvītis: čempionāts jau ir izdevies, bet darbs jāizdara līdz galam
Latvijas hokeja izlase līdz šim pasaules čempionātā spēlējusi labi, tomēr vēl var sasniegt ko vairāk, pirms grupu turnīra pēdējās spēles sacīja Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis.
Latvijas valstsvienība pasaules čempionāta Šveicē grupu turnīrā sešās spēlēs tikusi pie trim uzvarām un ir tuvu ceturtdaļfināla sasniegšanai. Lai to paveiktu, pēdējā mačā otrdien pret Ungāriju nepieciešami punkti.
"Es domāju, ka šogad mums ir izveidojusies laba komanda jau no sagatavošanas posma. Tas bija pietiekami garš, bet komanda ir saliedēta, ir daudz jauni spēlētāji un šobrīd ejam ar augšupejošu trajektoriju," izlasi raksturoja LHF prezidents. "Domāju, ka čempionāts jau ir izdevies un jāizdara darbs līdz galam. Bet teikt, ka viņš ir beidzies, es domāju - nē. Es ceru, ka mēs vēl spēlēsim visas četras spēles."
Latvijas izlases pretiniece grupu turnīra pēdējā spēlē Ungārija jau paveikusi savu galveno uzdevumu un ar uzvaru pār Lielbritāniju saglabājusi vietu elites divīzijā arī uz nākamo gadu, tomēr LHF prezidents norāda, ka par zemu vērtēt pretiniekus nevajadzētu.
"Būs grūta spēle. Esam ar viņiem spēlējuši divās olimpiskajās kvalifikācijās un nekad tās spēles nav bijušas vieglas," cīņu par ceturtdaļfinālu pret ungāriem ieskicēja Kalvītis. "Jā, beigās esam uzvarējuši diezgan pārliecinoši, bet sākuma pretestība bijusi pietiekami augsta. Jācīnās un jāpaņem tas, kas mums pienākas."
Kā norādīja LHF prezidents, Latvijas izlases lielākā priekšrocība ir saliedētība, un komandu sportā vispār ir svarīgi, lai kolektīvā nav kaut kādu grupējumu, šķelšanās, viedokļu dažādības, bieži vien tas visvairāk izpaužas, ja kaut kas nesanāk. "Tad tie iekšējie strīdi vēl vairāk sarežģī gūt kādus panākumus," teica Kalvītis. "Šogad izskatās, ka jaunie spēlētāji ir tendēti uz hokeju, nevis ģērbtuves intrigām."
Par komandas sadzīves lietām Šveicē, tādām kā dzīvošana un ēdināšana, LHF prezidents sacīja, ka viņa pieredze ļauj secināt, ka šajā jomā viss ir labi. "Nelietošu vārdu ļoti labi, bet salīdzinoši ar dažiem citiem čempionātiem, kur mums bija jācīnās par papildus porcijām, par ēdienu un tādām lietām, šeit tā nav."
Ja grupas noslēdzošajā spēlē pret Ungārijas valstsvienību latviešu hokejisti tiks pie punktiem, tad ierindosies A grupas trešajā vai ceturtajā pozīcijā un ceturtdien ceturtdaļfināla maču aizvadīs pret kādu no B grupas pirmajām divām vienībām Fribūrā.
"Līdz šim paveiktais ir tikai sākums un pirmie soļi. Jātiecas uz visaugstākajiem mērķiem, jo ne katrās sacensībās izdodas nonākt šādās situācijās, un vēsture prasa, lai mēs to izmantotu," piebilda LHF prezidents.
Pusfināla mači un cīņas par medaļām norisināsies Cīrihē. Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā beigsies 31. maijā.
