Par Latvijas volejbola izlases kapteini iecelts Kristaps Šmits
Kuldīdznieks Kristaps Šmits pirms šonedēļ gaidāmajām pirmajām pārbaudes spēlēm iecelts par Latvijas volejbola izlases kapteini.
Šajā lomā viņam asistēs Toms Vanags un Edvīns Skrūders. Komanda turpina gatavoties šovasar paredzētajām CEV Eiropas līgas spēlēm, kā arī Eiropas čempionāta finālturnīram.
“Patīkami, ka treneris man šādi uzticējās, arī komandas biedri atbalstīja. Izlasē esmu jau gana ilgi, tāpēc, domāju, ka esmu gatavs arī šādam statusam,” uzskata 28 gadus vecais otrā tempa uzbrucējs. Šmits kapteiņa lomu vairāk redz laukumā, kur allaž gatavs dalīties ar savu pieredzi vai rādīt piemēru. Viņam pašam izteiktu kapteiņa paraugu savā vai citos sporta veidos neesot, tomēr vairumu vienojot paša atdeve treniņos un spēlēs, kā arī spēja sapurināt komandu grūtos brīžos.
Valstsvienības treneris Uģis Krastiņš jau treniņnometnes sākumā norādīja, ka komandas kapteini noteiks pats. “Sākotnēji vēroju komandu, kā kurš uzvedas un mijiedarbojas ar pārējiem. Man ir svarīgi, lai kapteinis nebaidās izteikt savu viedokli ne tikai pārējiem spēlētājiem, bet arī treneriem, un vielaikus spēj veidot sainki ar visiem,” līdera dotības Šmitā saskata treneris. Viņaprāt, kapteiņa loma atbilst izvēlētā spēlētāja personībai, taču nozīmīgu atbalstu sniegšot arī neoficiālie asistenti – Vanags un Skrūders.
“Toms un Edvīns būs mana labā un kreisā roka. Žēl, ka nevaru viņus pacelt ar vienu roku – tad abi būtu mana labā roka,” pasmejas jaunais kapteinis, kurš valstsvienību pārstāv kopš 2020. gada un tās sastāvā piedalījās arī 2021. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā, kad tā Tallinā pārvarēja grupu turnīra barjeru un sasniedza astotdaļfinālu.
Pirms tam viņš kopā ar Mihailu Samoilovu kļuva par Eiropas U22 čempionu pludmales volejbolā, tomēr karjeras turpinājumu izvēlējās klasikā, pārstāvot arī klubus Somijā, Katarā, Rumānijā, Polijā un Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE). Šosezon viņš ar Abū Dabī “Al Ain” komandu izcīnīja AAE prezidenta kausu.
Latvijas valstsvienība igauņu speciālista Rainera Vasiljeva vadībā pagājušajā vasarā kvalificējās Eiropas čempionāta finālturnīram, bet šī gada sākumā komandas vadību pārņēma Uģis Krastiņš. Jūnijā ar sabraukumu Rīgā sāksies Eiropas līgas turnīrs, bet ceturtdien Rīgā un sestdien Siguldā tā aizvadīs pirmās pārbaudes spēles gatavošanās posmā.