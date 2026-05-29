IIHF paziņo par tālāko rīcību attiecībā uz Krievijas statusu hokeja turnīros
Starptautiskās Ledus hokeja federācija (IIHF) padome vēl lems par Krievijai piešķirtās diskvalifikācijas pagarināšanu, piektdien pavēstīja IIHF. Paziņojumā IIHF apstiprināja, ka organizācijas Disciplinārlietu komiteja atcēlusi janvārī pieņemot lēmumu par diskvalifikācijas pagarināšanu, jo Krievijas Hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzējusi.
Tomēr paziņojumā izcelts, ka tas nenozīmē Krievijas izlašu atgriešanos IIHF turnīros. IIHF Disciplinārlietu komiteja noteikusi, ka iepriekšējo lēmumu nevar saglabāt tā pašreizējā formā, un tādēļ ir nosūtījusi jautājumu atpakaļ IIHF padomei, lai tā to atkārtoti izvērtētu, ņemot vērā drošības, organizatoriskos un ar sporta saistītos riskus.
"Šobrīd Padome apkopo visu informāciju un pēc tam pieņems lēmumu par Krievijas dalības tiesībām nākotnes IIHF sacensībās, izvērtējot katru pasākumu atsevišķi," teikts IIHF paziņojumā.
Krievijas izlases ir diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.