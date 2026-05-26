"Wolfsburg" futbolisti pēc gandrīz 30 gadiem elitē pamet Vācijas bundeslīgu
Vācijas futbola bundeslīgas klubs VfL "Wolfsburg", kas 2009. gadā izcīnīja čempiona titulu, pēc 29 gadiem zaudējis vietu Vācijas augstākajā līgā.

Otrajā izkrišanas spēļu kārtā VfL "Wolfsburg" viesos ar 1:2 (1:1) atzina "Paderborn" pārākumu. Pirmais pārspēļu mačs beidzās ar bezvārtu neizšķirtu.

Vācijas autobūves uzņēmumam "Volkswagen" piederošais VfL "Wolfsburg" nākamajā sezonā pirmo reizi kopš 1997. gada spēlēs otrajā bundeslīgā.

Uz austrumiem no Dortmundes esošās Paderbornas klubs valsts augstākajā futbola līgā iekļuvis trešo reizi. Gan 2014., gan 2019. gadā klubs sezonu bundeslīgā pabeidza pēdējā vietā.

No otrās bundeslīgas ceļazīmes uz augstāko līgu nodrošināja arī "Schalke" un "Elversberg", kas Vācijas elitē nomainīs izkritušās VfL "Wolfsburg", "St. Pauli" un "Heidenheim" komandas.

