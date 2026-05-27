Artūrs Žagars atkal savainots, nepabeidz Turcijas čempionāta "play-off" spēli
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars trešdien traumas dēļ nepabeidza Turcijas čempionāta ceturtdaļfināla spēli.
Stambulas "Fenerbahce" mājās ar rezultātu 94:72 (28:19, 17:13, 21:17, 28:23) pārspēja "Safiport Erokspor" komandu un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-0.
Žagars potītes savainojuma dēļ maču noslēdza pirmajā puslaikā. Latviešu basketbolists piecās minūtēs un 52 sekundēs realizēja vienu no diviem tālmetieniem, pieļāva vienu kļūdu, izprovocēja vienu noteikumu pārkāpumu, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+4) un tika pie viena efektivitātes koeficienta punkta.
Uzvarētājiem 19 punktus guva Telens Hortons-Takers, bet pretiniekiem 14 punktus guva Trešons Tērmans.
Tāpat pirmajā spēlē uzvarēja arī Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes", kas mājās ar rezultātu 86:75 (20:21, 25:15, 23:25, 18:14) pieveica Ankaras "Turk Telekom".
Šmits četru minūšu un 46 sekunžu laikā izpildīja pa neprecīzam divpunktu metienam un tālmetienam, divreiz pārkāpa noteikumus un tika pie negatīva +/- rādītāja (-2).
"Anadolu Efes" komandai 16 punktus guva Perijs Dozaiers, bet Ankaras vienībā 14 punkti bija Džordanam Ašeram.