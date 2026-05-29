Mūsu kapteinis Rūdolfs Balcers joprojām ir pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs
Latvijas hokeja izlases kapteinis Rūdolfs Balcers pēc ceturtdaļfināla mačiem pasaules čempionātā (PČ) joprojām ir labākais vārtu guvējs, liecina turnīra organizatoru apkopotā statistika.
Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijas hokejisti ceturtdaļfinālā ar 0:2 atzina Norvēģijas pārākumu.
Astoņās turnīrā aizvadītajās spēlēs Balcers izcēlās ar septiņiem gūtiem vārtiem, kamēr dalītā otrajā vietā ar sešiem precīziem metieniem ir Kanādas izlases kapteinis Maklins Selebrīni un norvēģi Tīnuss Koblars un Noā Stēns.
Latvijas hokeja izlase 2026. gada pasaules čempionāta laikā aizvadījusi fotosesiju un kopīgo bildēšanos.
Savukārt starp rezultatīvākajiem spēlētājiem no latviešiem visaugstāk ir Sandis Vilmanis, kurš astoņos mačos iekrājis 11 (4+7) punktus un ieņem sesto vietu, bet Balceram desmit (7+3) dod astoto pozīciju. Rezultatīvākais ar 13 (4+9) punktiem ir šveicietis Svens Andrigeto.
Tāpat starp labākajiem piespēlētājiem Vilmanis ar septiņām rezultatīvām piespēlēm ierindojas dalītā sestajā pozīcijā, kamēr Deniss Smirnovs ar sešām rezultatīvām piespēlēm ar vēl sešiem spēlētājiem dala desmito vietu.
Vilmanis, kurš katrā mačā uz ledus pavadījis vidēji 23 minūtes un 17 sekundes, iekrājis ceturto lielāko spēles laiku, kā arī ir starp visiem uzbrucējiem ir pavadījis uz ledus visilgāko laiku. Balcers ar spēlētām vidēji 22 minūtēm un trīs sekundēm ir astotais, bet par vienu vietu zemāk ir Alberts Šmits ar vidēji uz ledus pavadītām 21 minūti un 47 sekundēm.
Vēl Kristers Gudļevskis ir trešais labākais turnīra vārtsargs. Viņš septiņos mačos vidēji atvairījis 94,62% metienu un caurmērā ielaidis 1,44 vārtus.
Komandu statistikā latvieši ar somiem dala otro vietu starp labākajām vairākuma realizētājiem. Latvijas hokejisti astoņās spēlēs guvuši vairākumā astoņus vārtus, realizējot 32% vairākumu.
Pasaules čempionāta pusfinālā norvēģi cīnīsies ar Šveici, bet Kanāda spēkosies ar Somiju.