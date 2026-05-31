Īpatnēji reklamē Gaujas svētkus, zviedri trako Tārgales pagastā, liktenīgā vientuļā ballīte pludmalē: kriminālā province
Kāds saulesbrālis Ādažos dienu pirms vērienīgajiem Gaujas svētkiem īstenoja visnotaļ savdabīgi inovatīvu mārketinga akciju, reklamējot svētku pasākumus. Daļai ādažnieku tas patika, bet vietējie kārtības sargi, lai arī par to iesmēja, nebija pārāk lielā sajūsmā. Nemierīgi bijis arī Daugavpilī.
Daugavpils pašvaldības policisti tvarstīja gan puišeli, kurš pilsētas centrā vicinājās ar pneimatisko pistoli, gan agresīvus driftotājus. Bet Ulbrokā kāds jauns vīrietis, kurš brauca uz piemājas veikalu pēc grādīgās šmigas, to vairs nedarīs piecus gadus, jo uz tik ilgu laiku viņam atņemtas vadītāja tiesības.
Saulesbrālis Ādažos krokšos reklamē Gaujas svētkus
Pagājušās nedēļas nogalē Ādažos svinēja vienus no lielākajiem, ja ne pašus nozīmīgākos, novada svētkus – Gaujas svētkus, un vietējiem īpašu svētku sajūtu atgādinājumu dienu pirms lielā notikuma sagādāja kāds vietējais saulesbrālis, kurš bija “nolūzis” netālu no svinību vietas. Viņam no kājām bija nokrituši apavi – krokši, kuri garāmgājējus uzrunāja ar lokālpatritisko noskaņu siltinātā iekšzole. Tās materiāls bija Gaujas svētku reklāma. To savā ierakstā “Facebook” uzsvēra arī Ādažu novada pašvaldības policija:
“Pašvaldības policija saņēma informāciju par uz zemes gulošu vīrieti. Ierodoties notikuma vietā, tika veikta personas apsekošana un izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Pēc veselības stāvokļa izvērtēšanas tika konstatēts, ka hospitalizācija nav nepieciešama. Persona atradās alkohola reibumā un tika nogādāta drošā vidē. Atgādinām, ka 23. maijā norisināsies Gaujas svētki Ādažos. Aicinām svētkus pavadīt atbildīgi un rūpēties gan par savu, gan apkārtējo drošību.”
To ar saviem komentāriem novērtējuši daudzi ādažnieki: * “Labākais, kas pēdējā laikā redzēts interneta dzīlēs. Reklāma booomba!”; * “Laba reklāma”; * “Izcila reklāma.”
Daugavpilī puika rotaļājas ar ieroci un iekuļas nepatikšanās
Pagājušās nedēļas nogalē Daugavpils videonovērošanas kameru redzeslokā nonāca kompānija, kurā vienam jaunietim tika pamanīts ierocim līdzīgs priekšmets.
Situācijas noskaidrošanai nekavējoties tika norīkota tuvākā pašvaldības policijas ekipāža, kura īsā laika sprīdī ieradās un aizturēja jaunieti. Uz vietas tika noskaidrots, ka priekšmets ir pneimatiskais ierocis un ka jaunietis ir nepilngadīgs.
Ņemot vērā noskaidrotos apstākļus, nepilngadīgais jaunietis tika nodots Valsts policijas amatpersonām turpmāko nepieciešamo procesuālo darbību īstenošanai.
Valsts policija saistībā ar šo notikumu ir uzsākusi administratīvo pārkāpumu procesu, notiek izmeklēšana.
Te vietā atgādināt, ka Latvijā bērni un pusaudži pneimatisko ieroci nēsāt un lietot nedrīkst vispār. Saskaņā ar Ieroču aprites likumu pneimatiskie ieroči nav rotaļlietas, un uz tiem attiecas stingri vecuma un lietošanas ierobežojumi. Pneimatiskos ieročus drīkst iegādāties, glabāt un nēsāt tikai personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu. Ja bērns bez uzraudzības publiskā vietā izmanto pneimatisko ieroci, vecākiem var tikt piemērots sods par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, kā arī administratīvais sods par ieroču aprites noteikumu pārkāpšanu. Kopējais sods par bērna staigāšanu vai šaušanu ar pneimatisko ieroci publiskā vietā var svārstīties no brīdinājuma līdz pat vairākiem simtiem eiro, un ierocis var tikt konfiscēts.
Daugavpilī tvarsta agresīvus driftotājus
Vēl pirms nedēļas - sestdienas, 23. maija, vakarā - Daugavpils pašvaldības policijai bija jātvarsta pārgalvīgs driftotājs Cēsu ielā. Policijas dežūrdaļa saņēma kāda vietējā iedzīvotāja ziņojumu par autovadītāju, kurš pilsētas centrā rupji pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, apdraudot citu, tai skaitā, gājēju drošību:
“Pārbaudot videonovērošanas kameru ierakstus, tika identificēts konkrētais transportlīdzeklis un fiksēti pārkāpumi, kas nonāca kameru redzeslokā. Visa pašvaldības policijas rīcībā esošā informācija, tostarp videoieraksti, nodota Valsts policijas amatpersonām turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Daugavpils pašvaldības policija savas kompetences un pieejamo resursu ietvaros regulāri izmanto pārvietojamās videonovērošanas kameras vietās, kur tiek visbiežāk konstatēti pārkāpumi vai par kurām saņemti iedzīvotāju ziņojumi par iespējamiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Kā viens no pēdējiem piemēriem minams Cēsu ielas posms, par kuru saņemtas vairākas iedzīvotāju sūdzības saistībā ar apzinātiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Arī šajos gadījumos fiksētā informācija nodota Valsts policijai turpmākai izvērtēšanai.”
Jāatgādina, ka apzināta sānslīdes izraisīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama transportlīdzekļu kustība, tostarp stāvlaukumos un pagalmos, tiek klasificēta kā agresīva braukšana. Par šādu pārkāpumu var piemērot naudas sodu no 70 līdz 280 eiro, kā arī piešķirt sešus pārkāpuma uzskaites punktus.
Zviedru baikeri posta Tārgales kāpas
Ventspils novada pašvaldības policija otrdien, 26. maijā, saņēma informāciju, ka Tārgales pagastā, Liepenes virzienā, aizbraukuši vairāki motocikli, kuri, iespējams, pārvietosies pa dabas liegumu vai kāpu aizsargjoslu, informē Ventspils novada pašvaldība.
Savukārt no Valsts policijas saņemta informācija, ka no pilsētas Tārgales pagasta virzienā izbrauc motociklistu grupa. Policisti apsekoja jūras piekrasti un dabas lieguma zonu Tārgales pagastā. Sadarbojoties ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem uz vecā bānīša ceļa starp Lūžņu un Miķeltorni pašvaldības policisti piefiksēja un pārbaudīja motociklistu grupu deviņu cilvēku sastāvā – viņi visi bija Zviedrijas pilsoņi.
Pārbaudes gaitā noskaidrots, ka personas, vadot motociklus un iebraucot Baltijas jūras piekrastē, ignorējušas ceļazīmes Nr. 302 “Braukt aizliegts” prasības. Ar motobraucējiem veiktas pārrunas un izskaidrota pārkāpuma būtība. Ventspils novada pašvaldības policija uzsāka deviņus administratīvā pārkāpuma procesus ar soda piemērošanu pēc Ceļu satiksmes likuma 75. panta 1. daļas pārkāpuma pazīmēm. Par pārkāpumiem dabas lieguma zonā un kāpu aizsargjoslā tālākās procesuālās darbības veiks Daba aizsardzības pārvalde.
Vientuļa ballīte Ulbrokā beidzas ar tiesību zaudēšanu
Vientuļa ballīte automašīnā pie pludmalē pie Ulbrokas ezera kādam vīrietim noslēdzās ar pazaudētām autovadīšanas tiesībām uz pieciem gadiem, vēsta Rpažu novada pašvaldības policija:
“Videonovērošanas centrā pamanīts iereibis vīrietis, kurš ar vairākām alkoholisko dzērienu pudelēm no veikala devās uz savu transportlīdzekli, kurš atradās blakus pludmalei esošajā stāvvietā. Iesēžoties mašīnā, kamerās bija skaidri redzams, kā vīrietis sāk tukšot atnesto pudeļu saturu.
Par notikušo informēta tuvākā dežūrekipāža. Ekipāžai dodoties uz notikuma vietu, vīrietis bija uzsācis braukšanu, un transportlīdzeklis tika apturēts pie tuvējā veikala.
Uzsākot sarunu, vīrietis sākotnēji noliedza, ka būtu lietojis alkoholu, tomēr pēc brīža domas mainīja. Noskaidrots, ka persona dzīvo netālu no Ulbrokas. Tomēr nepieciešamību “svinēt” vienam automašīnā un pēc tam reibumā braukt ar transportlīdzekli - to vīrietis izskaidrot nespēja.
Valsts policijas veiktajos mērījumos konstatēts 2 promiļu reibums.”
Šis gadījums kārtējo reizi uzrāda skumjo tendenci, ka sēšanās pie stūres reibumā Latvijā joprojām ir satraucoši bieža un hroniska parādība. Tam nav sezonas - vai ārā ir silts vasaras vakars vai dzestrs rudens brīvdienu rīts, bezatbildīgi lēmumi ar sēšanos pie stūres reibumā turpina atkārtoties neatkarīgi no laikapstākļiem vai kalendāra, norāda policijā.