Leģendārā vārtsarga Petera Šmeihela dēls Kaspers nolēmis kārt cimdus vadzī
Dānijas futbola izlases un Skotijas kluba Glāzgovas "Celtic" vārtsargs Kaspers Šmeihels paziņojis par karjeras beigām nopietna pleca savainojuma dēļ.
"Kad jūnijā beigsies mans līgums ar "Celtic", beigsies arī mana aktīvā futbolista karjera," 39 gadus vecais Šmeihels trešdien teica Dānijas raidsabiedrībai TV2. "Domāju, ka tagad ir īstais laiks paziņot, ka esmu nospēlējis savu pēdējo profesionālā futbola maču," viņš sacīja.
Šmeihels nav spēlējis kopš februāra un jau iepriekš bija paudis bažas par iespējām turpināt karjeru. Vārtsargs pleca traumu guva pagājušajā gadā Dānijas izlases rindās, bet februārī UEFA Eiropas līgas mačā ar vācu "Stuttgart" to atsvaidzināja.
Kaspers Šmeihels devās tēva Petera pēdās, kurš kā vārtsargs aizvadīja spožu karjeru Anglijā, sekmējot Mančestras "United" panākumus divas desmitgades.
Šmeihels kopā ar Lesteras "City" sensacionāli triumfēja premjerlīgā 2016. gadā, ar komandu pēc pieciem gadiem izcīnot arī Anglijas (FA) kausu. 2022. gadā viņš pievienojās franču "Nice", nākamajā sezonā pārstāvēja beļģu "Anderlecht", bet kopš 2024. gada spēlē "Celtic", pagājušajā sezonā izcīnot Skotijas čempiontitulu un Skotijas kausu.
Šmeihels, kurš Dānijas izlasē 2018. gadā un 2022. gadā spēlēja Pasaules kausa finālturnīrā, atzina, ka savu karjeru beigt šādā veidā nebija vēlējies. Pēdējo spēli Dānijas izlasē viņš aizvadīja Pasaules kausa kvalifikācijā, kad novembrī Dānija zaudēja Skotijai.
Dānijas futbola federācija DBU platformā "X" rakstīja: ""No debijas Skopjē līdz debijai Pasaules kausa izcīņā pret Peru, nozīmīgi vārtu glābšanas momentiem pret dažām no pasaules labākajām valstīm, Eiropas čempionāta pusfināls Vemblija stadionā un vēl daudz kas cits. 13 gadi. 120 spēles valstsvienības sastāvā. Paldies par neaizmirstamajiem mirkļiem, Kasper."
Jāpiebilst, ka viņa tēvs Peters Šmeihels 1992. un 1993. gadā tika atzīts par pasaules labāko vārtsargu, viņa panākumi visvairāk saistīti ar veiksmīgajiem gadiem Anglijas klubā "Manchester United", ar kuru viņš kā kapteinis ieguva 1999. gada Čempionu līgas kausu, sezonā uzvarot trīs turnīros, kā arī ar sensacionālo uzvaru 1992. gada Eiropas čempionātā kopā ar Dānijas izlasi, kura tika uzaicināta pēdējā brīdī pēc kara plosītās Dienvidslāvijas diskvalificēšanas.