Latvija grauj ungārus un izcīna vietu pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas hokeja izlase ar uzvaru pār Ungāriju iekļuva 2026. gada pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā.
Balcera rekords un lieliskais vairākums ieved Latviju sesto reizi pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas hokeja izlase 2026. gada pasaules čempionāta pēdējā grupas spēlē ar 8:1 apspēlēja Ungāriju un tādējādi sasniedza ceturtdaļfinālu.
Latvija spēlēs savā sestajā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā un pirmajā trīs gadu laikā. Pēdējo reizi latvieši ceturtdaļfinālu sasniedza 2023. gadā, vēlāk aizspēlējoties līdz vēsturiskajai bronzai. Jāmin, ka Šveice Latvijai ir labvēlīga čempionāta norises vieta - arī pirms 17 gadiem, 2009. gadā, kad pirms tam pēdējo reizi šī valsts uzņēma meistarsacīkstes, Latvija tika līdz labāko astotniekam.
Pagaidām nav zināma precīza Latvijas vieta grupā, kā arī pretinieks ceturtdaļfinālā. Vieta apakšgrupā noskaidrosies spēlē starp Austrijas un ASV izlasēm. Latvija būs trešajā vietā, ja ASV uzvarēs vai Austrija izcīnīs panākumu pēc pamatlaika. Gadījumā, ja austrieši uzvarēs pamatlaikā, Latvija būs ceturtā.
Pamatus uzvarai spēlē Latvija ielika pirmajā periodā, kurā guva trīs vārtus. Desmitajā minūtē, spēlējot vairākumā, rezultātu atklāja Rūdolfs Balcers. Viņš guva savus septītos vārtus čempionātā, tādējādi kļūstot par visu laiku labāko vārtu guvēju Latvijas izlasē pasaules čempionātos. Mūsdienās rekords bija pieci (Sergejam Žoltokam, Aigaram Ciprusam, Oļegam Znarokam, Kasparam Daugaviņam, Laurim Dārziņam un Rodrigo Ābolam), savukārt pirmskara periodā 1939. gadā sešus golus iemeta Arvīds Pētersons. Savukārt Sandim Vilmanim rezultativitātes punktu Latvijas rekords - 4+7 (11), 11 līdz šim iekrājis arī Rihards Bukarts 2023. gadā (3+8), bet vairāk gūto vārtu dēļ par līderi kļuvis šī gada izlases uzbrucējs.
Rudolfs Balcers sets the Latvia single tournament goal record with his 7th at 2026 #MensWorlds 👏 #IIHF
Visā spēlē ar 2+1 izcēlās Sandis Vilmanis, 1+2 Eduards Tralmaks, savukārt 1+1 Toms Andersons, Deniss Smirnovs, Rūdolfs Balcers un Renārs Krastenbergs, savukārt divas piespēles Haraldam Eglem. Uzbrucējam Andersonam šie abi punkti kļuva par pirmajiem pasaules čempionātā. Savukārt Tralmaks divu spēļu laikā jau ticis līdz sešiem punktiem (2+4).
Pirmo divu periodu laikā Latvija realizēja visas trīs iespējas vairākumā, taču trešajā periodā šī rezultatīvā sērija noslēdzās. Vairākumā Kristapa Zīles metienu pielaboja Deniss Smirnovs, bet otrajā periodā izcēlās Toms Andersons. Trešajā periodā vairākums tika izmantots vēlreiz - puse no vārtiem gūti tieši šādā manierē.
Deniss Smirnovs pieliek nūju Kristapa Zīles metienam, Latvijas izlase izmanto jau otro vairākumu šajā spēlē! 🚨🚨
Pirmo trešdaļu noslēdzam izcili veiksmīgi - vārti arī Eduardam Tralmakam! 🚨🚨🚨
Vairākums turpina priecēt - šodien 3/3! 🚨
Otrā perioda izskaņā Miks Tumānovs kļuva par pirmo aizsargu no Latvijas izlases, kurš izcēlās šī čempionāta laikā. Viņa metiens no zilās līnijas mainīja trajektoriju no ungāru hokejista, tādējādi ielidojot vārtos. Savu pirmo punktu čempionātā izcīnīja arī Artūrs Andžāns.
Miks Tumānovs gūst vārtus! 🚨
Mierīgajā trešajā periodā Latvija arī atsevišķi prata uzvarēt. Tā otrajā daļā vieglus vārtus no priekšas guva Renārs Krastenbergs, bet pirmos vārtus ne tukšos iemeta Sandis Vilmanis, izceļoties pēc Rūdolfa Balcera piespēles. Vēlāk Vilmanis pielaboja Šmita metienu no zilās līnijas, gūstot otros vārtus.
Haralds Egle teicami atrod Renāru Krastenbergu! 🚨
Kristers Gudļevskis pagaidām nekļuva par pirmo vārtsargu Latvijas izlases vēsturē, kurš viena pasaules čempionāta laikā aizvada trīs sausās spēles. Viņš neielaida vārtus pret Vāciju (2:0) un Lielbritāniju (6:0), tādējādi esot tikai trešais vārtsargs aiz Elvja Merzļikina un Artūra Irbes, kam padevušās divas sausās spēles čempionātā. Ungāri Gudļevski apspēlēja otrā perioda beigās pēc kombinācijas latviešu aizsardzības zonā. Ar metienu devītniekā izcēlās Ungārijas hokejists Martons Nemešs.
Ja pirmajās četrās spēlēs Latvijai nevedās ar vārtu gūšanu - tikai seši iemesti vārti, tad, sākot ar spēli pret ASV, Latvijas uzbrukums atdzīvojies. Trijās spēlēs veseli 17 vārtu guvumi. Galvenais treneris Harijs Vītoliņš kļuvis par pirmo Latvijas izlases treneri, kura vadībā izlase pasaules čempionāta ceturtdaļfinālu sasniedz divas reizes. Līdz šim neviens treneris to nebija iespējis vairāk par reizi.
2026. gada pasaules čempionāta ceturtdaļfināli noritēs ceturtdien. Latvijas precīzs spēles laiks vēl nav zināms. Turnīrs notiks līdz 31. maijam.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Eduards Tralmaks (Grendrepidsas "Griffins", AHL).
Ungārijas hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Bence Bāližs ("Ferencvarosi"), Ādams Vājs (Homutovas "Pirati ", Čehija), Levente Hegedīšs ("Fehervar AV19");
aizsargi - Marko Čollāks ("DVTK Jegesmedvek"), Bence Štipsičs, Rolands Kišs (abi - "Fehervar AV19"), Zeteņs Hadobāšs, Milāns Horvāts (abi - "Ferencvarosi"), Gābors Torņai ("Ujpesti"), Tamāšs Ortenski ("Winterthur", Šveice), Žombors Garāts (Notingemas "Panthers", Lielbritānija);
uzbrucēji - Domans Songots, Vilmošs Gallo (abi - Kouvolas "KooKoo", Somija), Bence Horvāts (Mikeli "Jukurit", Somija), Krištiāns Naģs, Ištvāns Šofrons (abi - "Ferencvarosi"), Jānošs Hāri, Ištvāns Terbočs, Čanāds Erdēji (visi - "Fehervar AV19"), Krištofs Pāps (Norfolkas "Admirals", AHL), Mārtons Nemešs (Bentlija universitāte, NCAA), Čanāds Rāvašs, Pēters Vince, Tamāšs Šārpātki (visi - "Gyergyoi", Rumānija), Balāžs Šebeks (Puori "Assat", Somija).