Latvijas Biatlona federācijai ievēlēts jauns prezidents
Latvijas Biatlona federācijas (LBF) biedru sapulcē par organizācijas prezidentu ievēlēts Viesturs Dumpis, vēsta LBF.
Dumpis ir Cēsu novada Sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vadītājs ar ilggadēju pieredzi sporta, veselības un izglītības jomā, kā arī ciešu saikni ar biatlonu un distanču slēpošanu. LBF norāda, ka viņš, domājot par darbu LBF, uzsver pārdomātu lēmumu pieņemšanu, atbildīgu resursu izmantošanu un skaidrus spēles noteikumus visām federācijā iesaistītajām pusēm.
"Mūsu mērķis ir veidot vienotu, profesionālu un atvērtu vidi, kurā sportisti, treneri, klubi un partneri jūtas sadzirdēti un iesaistīti. Latvijas biatlonam ir spēcīgas tradīcijas un potenciāls augt vēl vairāk, taču tam nepieciešama skaidra attīstības stratēģija, caurspīdīga pārvaldība un kopīgs darbs," norādīja Dumpis. Savukārt LBF valdē ievēlēti Indriķis Putniņš, Krišjānis Meirāns, Lauris Bračka, Agris Lungevičs, Mārtiņš Daļeckis un Gerda Krūmiņa.
LBF ziņo, ka līdz ar jaunās vadības ievēlēšanu federācija sāk jaunu attīstības posmu, kura pamatā būs profesionāla, caurspīdīga un uz sadarbību vērsta pārvaldība. Jaunievēlētās komandas mērķis ir stiprināt Latvijas biatlona sistēmu ilgtermiņā, attīstot jaunatnes sportu, pilnveidojot federācijas pārvaldību, veicinot sadarbību ar sporta skolām, pašvaldībām un partneriem, kā arī nodrošinot ilgtspējīgu finansējuma piesaisti.
Jaunā LBF vadība kā vienu no galvenajām prioritātēm izvirza jauniešu un junioru attīstību, treneru izglītību un kvalitatīvas sagatavošanas sistēmas stiprināšanu - no sporta skolas līmeņa līdz augstākās klases sportam. Tāpat būtiska uzmanība tiks pievērsta finanšu disciplīnai, regulārai plānošanai un ilgtspējīgu partnerību veidošanai.
Starp LBF tuvākajiem mērķiem ir arī biatlona infrastruktūras attīstība Latvijā, starptautiska līmeņa sacensību organizēšanas iespēju stiprināšana un jaunu sadarbības partneru piesaiste, lai veidotu stabilu un ilgtspējīgu pamatu Latvijas biatlona nākotnei.