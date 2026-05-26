Oskars Piastri: “Mēs varējām kļūt par varoņiem, bet izskatījāmies pēc idiotiem”
Oskars Piastri nav slēpis savu sarūgtinājumu pēc “McLaren” neveiksmīgā lēmuma sākt Kanādas “Grand Prix” ar pārejas laika riepām, kas noveda pie tā, ka komanda izskatījās, kā viņš pats izteicās, pēc “idiotiem”.
Lai gan pirms starta bija vērojami nelieli nokrišņi, kas pamudināja vairākas komandas riskēt, lietus ātri vien mitējās, atstājot “McLaren” neizdevīgā situācijā salīdzinājumā ar tiem, kas izvēlējās sausa laika riepas.
Skaidrojot lēmuma pieņemšanas procesu, Piastri atzīmēja: “Bija lietus, un laikā starp himnu un iekāpšanu mašīnā uz asfalta bija diezgan slapjš.” Viņš turpināja: “Noteikti nebija stāvoša ūdens, bet varēja skaidri redzēt, kur bija slapjš un kur sauss, un nokļūšana uz starta vietu ar sliku riepām nebija viegla; pilna jauda bija diezgan grūti sasniedzama.”
Rezultātā “McLaren” taktika izrādījās kļūdaina, un Piastri bija spiests doties boksos jau pēc pirmā sacīkšu apļa. “Par nožēlu mums, lietus būtībā mitējās, tiklīdz sākās iesildīšanās aplis,” atzina austrāliešu pilots. “Tā ir viena no tām lietām – ja būtu lijis mazliet vairāk, mēs izskatītos pēc varoņiem, bet tā nenotika, tāpēc mēs izskatījāmies pēc idiotiem. Tā nu tas ir.”
Agrā pitstopa dēļ Piastri atkrita uz aizmuguri, un viņa cīņa par pozīciju atgūšanu noveda pie sardursmes ar Aleksu Albonu, par ko viņš saņēma 10 sekunžu sodu un galu galā finišēja ārpus punktu zonas, 11. vietā. Piastri atzina savu kļūdu incidentā: “Bija tik, tik grūti. Jutos tā, it kā iebrauktu līkumā diezgan uzmanīgi, bet nobloķēju priekšējos riteņus, un tas arī viss. Tas nebija mans labākais moments.” Noslēgumā viņš pauda nožēlu par notikušo: “Atvainojos Aleksam un “Williams”, jo tas bija nevajadzīgs kaitējums mums abiem, īpaši viņiem. Tā vienkārši ir viena no tām lietām.”