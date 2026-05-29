"Šai komandai bija raksturs, viņi bija pelnījuši tikt tālāk." Vītoliņš neslēpj sarūgtinājumu pēc zaudējuma Norvēģijai
Latvijas valstsvienībai bija labas iespējas iekļūt pasaules čempionāta pusfinālā, bet pievīla momentu realizācija, ceturtdien pēc zaudējuma Norvēģijai meistarsacīkšu ceturtdaļfinālā sacīja Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase cīņā par vietu pusfinālā ar 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) piekapās norvēģu hokejistiem, turnīru noslēdzot sestajā vietā.
"Tā sanāca, ko es varu pateikt. Momentu mums bija pietiekami daudz, lai ne tikai vienus vārtus iemestu, bet šoreiz neiemetām," pēc spēles sarūgtinājumu neslēpa valstsvienības galvenais treneris. "Šai komandai bija raksturs, žēl, ka tā, varbūt viņi bija pelnījuši tikt tālāk."
Valstsvienības stūrmanis piebilda, ka daudzi Latvijas izlasē pirmo reizi spēlēja tik augstā līmenī, turklāt visi ar ļoti lielu atbildības sajūtu.
"Darījām visu, šoreiz mazliet kaut kur nepaveicās," teica Vītoliņš. "Bez gūtiem vārtiem nevar vinnēt. Tajā pašā laikā puiši cīnījās līdz galam - liela pateicība viņiem par to."
Galvenais treneris atzīmēja, ka čempionātā sevi apliecināja jauni līderi - komandas kapteinis Rūdolfs Balcers aizvadīja "sensacionālu" turnīru, līdera lomu uzņēmās arī pirmo gadu izlasē spēlējošais Vilmanis, labu turnīru aizvadīja Deniss Smirnovs, kuram esot bijusi ne visai laba sezona. "Es domāju, ka katrs spēlētājs šajā čempionātā parādīja sevi pavisam no citas puses, un daudzi spēlēja pēc traumām. Domāju, ka kopsummā katrs veica soli uz priekšu," teica treneris.
2026. gada pasaules čempionātā Latvijas izlases izcīnītā sestā vieta ir otrais visu laiku labākais valstsvienības sasniegums. Labāks rezultāts bija tikai 2023. gadā, kad Latvijas hokejisti izcīnīja bronzas godalgas.