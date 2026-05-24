Usiks ar tehnisko nokautu uzvar Verhūvenu, panākumu veltot Ukrainas tautai un tās karavīriem

Ukrainas bokseris Oleksandrs Usiks sestdien Ēģiptē pirmspēdējā raundā ar tehnisko nokautu uzvarēja nīderlandieti Riko Verhūvenu.

Pirmspēdējā, 11. raundā ringa tiesnesis Marks Laisons nolēma pārtraukt cīņu, jo viņa ieskatā Verhūvens nebija spējīgs turpināt dueli.

"Domāju, ka cīņa tika priekšlaicīgi pārtraukta, taču galu galā tas nav mans lēmums," teica bijušais kikbokseris Verhūvens, kurš profesionālajā boksā aizvadīja tikai savu otro cīņu.
 

Usiks visās 25 cīņās profesionālā boksera karjerā ir uzvarējis, 16 no tām pabeidzot ar nokautu.
Usikam smagajā svarā pieder pasaules čempiona jostas Pasaules Boksa asociācijas (WBA) un Pasaules Boksa padomes (WBC) versijās, kā arī žurnāla "The Ring" josta. Pērn novembrī Usiks atteicās no pasaules čempiona smagajā svarā titula Pasaules Boksa organizācijas (WBO) versijā.

Pēc cīņas 39 gadus vecais Usiks pateicās savam pretiniekam un uzvaru veltīja Ukrainas tautai un tās karavīriem.

