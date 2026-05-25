Latvijas hokeja izlases fotosesija
FOTO: Latvijas hokejisti labā noskaņojumā aizvadījuši oficiālo fotografēšanos pasaules čempionātā
Dienu pirms pēdējās 2026. gada pasaules čempionāta grupas spēles Latvijas hokejisti aizvadījuši oficiālo fotografēšanos.
Redzams, ka Latvijas izlasē valda labs noskaņojums - daudz smaidu un joku. Kopīgā fotografēšanās ir pasaules čempionātu tradīcija. Šoreiz Latvijas hokejistiem tā jāaizvada no spēlēm brīvajā dienā - jau rīt, 26. maijā, pēdējā apakšgrupas spēle pret Ungāriju.
Tajā izšķirsies, vai Latvijas hokejisti spēlēs pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā pirmo reizi trīs gadu laikā. Jebkāda uzvara nodrošinās ceturtdaļfinālu, tāpat var derēt zaudējums pēc pamatlaika.
Latvijas hokejisti pirmajās sešās spēlēs svinējusi trīs uzvaras - 2:0 pret Vāciju, 4:2 pret pasaules un olimpisko čempioni ASV un 6:0 pret Lielbritāniju. Kristers Gudļevskis ir viens no turnīra labākajiem vārtsargiem, bet Rūdolfs Balcers kļuvis par Latvijas vārtiem bagātāko hokejistu pasaules čempionāta elitē kopš 1997. gada - viņam jau seši gūti vārti.