Atklāts 41 gada vecumā mirušās NASCAR zvaigznes Kaila Buša nāves iemesls
Atklāts, ka leģendārais NASCAR pilots Kails Bušs 21. maijā nomira no smagas pneimonijas komplikācijām, kas pārauga sepsē.
Buša ģimene paziņojumā atklāja, ka medicīniskajā izvērtējumā secināts, ka sportistam bijusi smaga pneimonija, kas izraisīja sepsi un pēkšņas, dzīvībai bīstamas komplikācijas. “Ģimene lūdz izpratni un privātumu šajā smagajā laikā,” teikts paziņojumā.
Par NASCAR zvaigznes veselības problēmām kļuva zināms neilgi pirms viņa nāves, kad ģimene pavēstīja, ka Bušs smagas saslimšanas dēļ nonācis slimnīcā. Kopīgā paziņojumā NASCAR, Buša ģimene un “Richard Childress Racing” autosportista aiziešanu nodēvēja par pēkšņu un traģisku zaudējumu. “Visa NASCAR ģimene jūtas salauzta pēc Kaila Buša zaudējuma. Viņš bija unikāli talantīgs — pilots, kāds parādās reizi paaudzē,” uzsvērts paziņojumā.
Tikmēr medijos publiskots arī audioieraksts no zvana neatliekamajai palīdzībai. Tajā dzirdams, ka Bušam bijušas nopietnas elpošanas problēmas — viņš klepojis asinis, viņam bijis drudzis un viņš saļimis uz vannasistabas grīdas. “Viņam trūkst elpa un ir ļoti augsta temperatūra, viņš domā, ka tūlīt zaudēs samaņu, un klepo asinis,” dispečeram stāstīja zvanītājs.
Dažas dienas pirms hospitalizācijas Bušs vēl startēja “Watkins Glen International” trasē. Pēc finiša pilots komandai pa radio lūdza sagatavot ārstu, jo juties ļoti slikti. Televīzijas translācijā tika minēts, ka viņš cīnījies ar spēcīgu sinusītu un saaukstēšanos, ko vēl vairāk pastiprinājusi lielā pārslodze trasē.
Kails Bušs NASCAR vēsturē iegāja kā viens no spilgtākajiem savas paaudzes braucējiem, izcīnot čempiona titulu 2015. un 2019. gadā. Sportistam ar sievu Samantu Bušu bija divi bērni — dēls Brekstons un meita Leniksa.