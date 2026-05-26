Mārtiņš Sesks Kurzemes rallijā brauks kopā ar māsu
Rallijā "Kurzeme" Latvijas pilota Mārtiņa Seska ierastā stūrmaņa Renāra Franča vietā būs pilota māsa Anete Seska-Rāviņa, vēsta sacensību organizatori.
Sesks, kurš aizvadītajā nedēļas nogalē izcīnīja otro vietu Eiropas rallija čempionāta posmā Zviedrijā, "Kurzemes" trasē dosies ar "Sports Racing Technologies" sagatavoto "SRT Proto 02" rallija auto. Šobrīd rallijam, kas norisināsies šajā nedēļas nogalē, pieteikušās 65 ekipāžas.
Dalībnieku sarakstā ir Igaunijas pilots Martins Volvers, kurš arī brauks ar "Škoda Fabia Proto", savukārt ar "Škoda Fabia RS Rally2" startēs pieredzējušais poļu pilots Pjotrs Krotošiņskis.
Nedēļas nogalē Liepājā tiks atklāts rallija muzejs, kā arī notiks Seska organizētās jauno talantu programmas "MS MRF Junior Challenge" pirmais posms. Programma pašlaik plānota kā vismaz trīs gadu projekts.
Rallijs "Kurzeme 2026" risināsies 29. un 30. maijā Liepājā un Dienvidkurzemes novadā.