Pasaules kausa ieguvēja Argentīna uz čempionātu dosies ar superzvaigzni Mesi ierindā
Lionels Mesi kopā ar Argentīnas vīriešu futbola izlasi sacentīsies savā sestajā Pasaules kausa finālturnīrā.
Argentīnas Futbola asociācija ceturtdien paziņoja 26 spēlētāju sastāvu, kas pārstāvēs valstsvienību gaidāmajās meistarsacīkstēs. No 26 sastāvā iekļautajiem futbolistiem 17 sekmēja Argentīnas valstsvienības triumfu 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā.
Sastāva izraudzīšanos ietekmējušas vairākas traumas. Arī izlases kapteiņa Mesi pievienošanās valstsvienībai bija zem jautājuma zīmes, jo vēl svētdien viņam savainojuma dēļ nācās pamest ASV futbola līgas (MLS) maču priekšlaicīgi. Argentīniešu superzvaigzne spēlēs jau sestajā Pasaules kausa finālturnīrā.
Argentīnieši Pasaules kausa finālturnīrā apakšgrupā cīnīsies ar Alžīriju, Austriju un Jordāniju. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā.
Argentīnas vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Emiliano Martiness (Birmingemas "Aston Villa", Anglija), Džeronīmo Rulli (Marseļas "Olympique", Francija), Huans Muso (Madrides "Atletico", Spānija);
aizsargi - Gonsalo Montjels (Buenosairesas "River Plate", Argentīna), Navels Molina (Madrides "Atletico", Spānija), Lisandro Martiness (Mančestras "United", Anglija), Nikolass Otamendi (Lisabonas "Benfica", Portugāle), Leandro Balerdi, Kafundo Medina (abi - Marseļas "Olympique", Francija), Kristians Romero (Totenhemas "Hotspur", Anglija), Nikolass Taljafiko (Lionas "Olympique", Francija);
pussargi - Džovani Lo Selso (Seviljas "Real Betis", Spānija), Leando Paredess (Buenosairesas "Boca Juniors", Argentīna), Rodrigo De Pauls (Maiami "Inter", ASV), Ezekjels Palasioss (Leverkūzenes "Bayer", Vācija), Enco Fernandess (Londonas "Chelsea", Anglija), Aleksiss Makalisters ("Liverpool", Anglija), Valetins Barso ("Strasbourg", Francija);
uzbrucēji - Lionels Mesi (Maiami "Inter", ASV), Nikolass Gonsaless, Džuljano Simeone, Hulians Alvaress (visi - Madrides "Atletico", Spānija), Lautaro Martiness (Milānas "Inter", Itālija), Hose Manuels Lopess (Sanpaulu "Palmeiras", Brazīlija), Tjago Almada (Lionas "Olympique", Francija), Niko Pass ("Como", Itālija).