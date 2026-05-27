VIDEO: Austriešu hokejists pēc zaudējuma lūdz autogrāfu ASV hokeja zvaigznei Tkačakam
Otrdien, 26. maijā, 2026. gada pasaules čempionāts hokejā noslēdzās Austrijas hokeja izlasei. Pēc zaudējuma ASV uzbrucējs Lūkass Talers nekautrējās lūgt autogrāfu NHL zvaigznei, kā arī latviešu Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa komandas biedram Floridas "Panthers sastāvā Metjū Tkačakam.
Austrijas hokeja izlase pēc uzvarām pirmajās trijās spēlēs, tostarp pret Latviju, līdz pat pēdējai spēļu kārtai bija ar izredzēm otro gadu pēc kārtas kvalificēties pasaules čempionāta ceturtdaļfinālam. Tas gan neizdevās - pēdējā spēļu kārtā zaudējums ar 1:4 pret ASV, kas kļuva par pēdējo ceturtdaļfinālisti no A grupas.
ASV hokeja izlasei grupu turnīra laikā pievienojās vienīgais no 2026. gada ziemas olimpisko spēļu čempionu komandas - Floridas "Panthers" viens no līderiem Metjū Tkačaks. Viņa motivāciju spēlēt pasaules čempionātā izskaidrojama ar vēlmi nonākt elitārā klubiņā, kas kļuvuši par Stenlija kausa ieguvējiem, kā arī olimpiskajiem un pasaules čempioniem. Pirmo četru spēļu laikā viņš ir redzamākais ASV izlases spēlētājs, tiekot pie septiņiem rezultativitātes punktiem - 4+3.
Pēc zaudējuma viņam uz savas hokeja nūjas autogrāfu nekautrējās lūgt austriešu hokejists Lūkass Talers. 2002. gadā dzimušais hokejists, kurš spēlē dzimtenē un nav draftēts NHL, aizvadīja savu ceturto pasaules čempionātu, septiņās spēlēs ar rezultativitātes punktiem neizceļoties. "Brīdis, kuru atcerēsies - spēlēja pret Metjū Tkačaku," publicētajā video aprakstā norāda Starptautiskā Ledus hokeja federācijas "Instagram"' kontā.
Pasaules čempionātā hokejā noslēdzies grupu posms un ceturtdien, 28. maijā, sāksies izslēgšanas cīņas. Latvijas hokejistiem 21:20 jācīnās pret Norvēģiju, bet citos pāros spēkosies Šveice pret Zviedriju, Somija pret Čehiju un Kanāda pret ASV.