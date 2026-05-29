Otrs labākais vēsturē. Zināma Latvijas hokeja izlases izcīnītā vieta pasaules čempionātā
Pēc Latvijas hokejistu izstāšanās no 2026. gada pasaules čempionāta noskaidrota arī tās izcīnītā pozīcija turnīrā.
Pirmo reizi Latvijas hokejisti būs izcīnījuši 6. vietu, kas kļuvis par otro labāko rezultātu pasaules čempionātos. Pirms trijiem gadiem iegūta bronza jeb trešā vieta.
Latvijas hokeja izlases fotosesija
Latvijas hokeja izlase 2026. gada pasaules čempionāta laikā aizvadījusi fotosesiju un kopīgo bildēšanos.
Iepriekš Latvijas hokeja izlases otrs labākais rezultāts pasaules čempionātos bija 7. vieta, kas sasniegta trīs reizes. Šveice kā meistarsacīkšu mājvieta Latvijai bijusi veiksmīga - gan pēdējā reizē līdz šim 2009. gadā, gan šogad tā sasniegusi ceturtdaļfinālu.
Sestajā vietā rangā Latvija atradās pēc apakšgrupu turnīra. Tajā izdevās izcīnīt trešo vietu A grupā, pieveicot Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Ungārijas izlases. Ceturtdaļfinālā uzvarēja komandas, kuras grupā bija ieņēmušas pirmo vai otro vietu - Kanāda, Somija, Šveice un Norvēģija. Tas nozīmēja, ka pēc ranga esošās komandas paliek savās vietās - piektajā vietā turnīru noslēgusi Čehija, sestajā Latvija, septītajā Zviedrija, bet astotajā ASV.
Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš kļuvis par pirmo treneri pie valstsvienības stūres, kurš ar to divas reizes sasniedz pasaules čempionātu ceturtdaļfinālu. Pēc šī gada turnīra viņam ir beidzies līgums ar izlasi.
Sasniegti arī citi rekordi. Rūdolfs Balcers kļuvis par visu laiku labāko vārtu guvēju Latvijas izlasē pasaules čempionātā - septiņas iemestas ripas. Savukārt Sandis Vilmanis ar 4+7 kļuvis par rezultatīvāko viena čempionāta laikā Latvijas izlasē. 11 punktus iekrāja arī Rihards Bukarts (3+8), taču Vilmanis guvis par vieniem vārtiem vairāk.
2027. gada pasaules čempionāts hokejā no 14. līdz 30. maijam notiks Vācijas pilsētās Manheimā un Diseldorfā. Vācija balsojumā ieguva krietni vairāk balsu nekā Kazahstāna. Pēdējo reizi Vācija pasaules čempionātu uzņēma 2017. gadā, to rīkojot kopā ar Franciju.
Hokeja fani Esplanādē vēro Latvijas izlases spēli pret Austriju (2026. gada 19. maijs)
Otrdien, 19. maijā, hokeja fani Esplanādē vēroja Latvijas izlases spēli pret Austriju, kurā Latvijas hokejisti piedzīvoja zaudējumu.