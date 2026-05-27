Bijušais Kristapa Porziņģa stratēģis atzīts par NBA sezonas labāko treneri
Bostonas "Celtics" stūrmanis Džo Mazulla atzīts par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas labāko treneri, otrdien pavēstīja NBA.
Neskatoties uz sastāva iztrūkumiem, "Celtics" šosezon pamatturnīrā ar bilanci 56-26 Austrumu konferencē ieņēma otro vietu. Izslēgšanas spēlēs Bostonas vienība pirmajā kārtā ar 3-4 piekāpās Filadelfijas "76ers". Mazulla ir pirms "Celtics" treneris kopš 1980. gada, kurš atzīts par NBA sezonas labāko treneri. Mazulla, kuram jūnijā paliks 38 gadi, ir jaunākais labākais NBA sezonas treneris kopš 1975. gada.
"Paldies spēlētājiem, kuri katru vakaru cīnās un dod no sevis visu," Mazulla atzina paziņojumā. "Esmu pateicīgs katram "Celtics" organizācijas loceklim, kura pašaizliedzība ik dienas ietekmē mūsu uzvaras. Šī balva pienākas mūsu personālam, kas katru dienu atbalsta spēlētājus. Viņu neatlaidīgā darba ētika ik dienas uzlabo mūsu komandu. Šī balva būtu jānosauc par "Gada personālu"," piebilda treneris.
"Celtics" ceturto sezonu pēc kārtas Mazullas vadībā izcīnīja vismaz 50 panākumus. Cīņā par sezonas labāko treneri viņa lielākais konkurents bija Detroitas "Pistons" speciālists Džons Blērs Bikerstafs, kurš ieguva 312 punktus (Mazullam 392). Trešajā vietā balsojumā palika Sanantonio "Spurs" treneris Mičs Džonsons.
A global media panel of 100 voters selected the 2025-26 NBA Coach of the Year.— NBA Communications (@NBAPR) May 26, 2026
