FOTO: rozā neprāts kaimiņos - Viļņā notiek vērienīgākās aukstās zupas svinības
Šajā nedēļas nogalē Lietuvas galvaspilsēta Viļņa iekrāsojusies spilgti rozā toņos, aicinot gan vietējos iedzīvotājus, gan pilsētas viesus uz jau ceturto un līdz šim vērienīgāko "Vilnius Pink Soup Fest" , kas tiek rīkots par godu Lietuvas aukstajai biešu zupai šaltibarščiai. Pirmo reizi pasākums norisināsies trīs dienas, un šajā nedēļas nogalē tiks patērētas vismaz 3,3 tonnas kefīra.
Šā gada festivāla programmā iekļautas līdz šim lielākās sinhronizētās "Rozā pauzes" pusdienas. Tāpat pilsētvidi atdzīvina tematiskas instalācijas un galvu reibinošs izklaides objekts – 50 metrus garš un 13 metrus augsts rozā slidkalniņš.
Taču viens no vizuāli krāšņākajiem un gaidītākajiem notikumiem ir Rozā zupas parāde Neres upē.
„Mūs festivālā visvairāk aizrauj tas, ka ik gadu tas iegūst arvien jaunas formas. Šodien viens no lielākajiem jaunumiem ir Rozā zupas parāde Neres upē, taču ne mazāk iespaidīgs ir pašu dalībnieku radošums. Starptautiskie viesi, kuri ierodas izsmalcinātos kostīmos, mūs turpina pārsteigt, tāpat kā vietējie partneri, kuri eksperimentē un pārvērš šaltibarščiai visdažādākajās versijās — no rozā burgeriem un biešu udon nūdelēm līdz desertiem un kokteiļiem uz kefīra bāzes," stāsta Viļņas tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības aģentūras „Go Vilnius" komunikācijas vadītāja Egle Girdzijauskaite.
Visas nedēļas nogales garumā svētku viesi ir aicināti uzvilkt savu iecienītāko, rozā zupas iedvesmoto kostīmu un doties īstā garšas piedzīvojumā. Šogad festivāls norisināsies 355 dažādās Viļņas vietās, piedāvājot ārkārtīgi plašu tematisko ēdienu, aktivitāšu un pasākumu klāstu.
Lai nodrošinātu, ka gardā zupa pietiek pilnīgi visiem, tirgotājiem jau pirms festivāla piegādātas 3,3 tonnas kefīra. Paredzams, ka visu nedēļas nogali iedzīvotāji un viesi patērēs tūkstošiem porciju aukstās zupas.