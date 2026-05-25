Irānas futbola izlase Pasaules kausa laikā varētu nemaz nedzīvot ASV
Foto: AFP/Scanpix
Irānas futbola izlase Pasaules kausam gatavojas Turcijā.
Jauns.lv/LETA

Meksika gatava uzņemt Irānas vīriešu futbola izlasi Pasaules kausa finālturnīrā, kuru šovasar Meksika rīkos kopā ar ASV un Kanādu.

Sākotnējā izlases bāzēšanās vieta bija paredzēta Tūsonā Arizonas štatā, taču tagad valstsvienība labprāt uzturētos Tihuanā.

"ASV nevēlējās, lai tās teritorijā uzturētos Irānas izlase. Viņi [Irāna] mums jautāja, vai var uzturēties Meksikā, un mēs atbildējām: jā, bez problēmām," pirmdien paziņoja Meksikas prezidente Klaudija Šeinbauma.

Pasaules kausa finālturnīrā Irānas izlase spēlēs G grupā kopā ar Beļģiju, Ēģipti un Jaunzēlandi. Spēles iecerētas Vašingtonas un Kalifornijas štatos ASV, kā arī Vankūverā Kanādā.

