Latvijas tiesneša Latiševa svilpes pavadībā "Olympiacos" triumfē ULEB Eirolīgā
Grieķijas basketbola klubs Pirejas "Olympiacos" svētdien Atēnās izcīnīja savu vēsturē ceturto ULEB Eirolīgas čempionu titulu. Finālspēlē, kurā viens no tiesnešiem bija Latvijas pārstāvis Oļegs Latiševs, "Olympiacos" ar 92:85 (19:26, 27:18, 15:21, 31:20) pārspēja vienpadsmitkārtējo čempioni Madrides "Real".
"Olympiacos" komandā ar 20 punktiem, piecām atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Evans Furnjē, 16 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Alekam Pītersam, bet 12 punktus guva Saša Vezenkovs.
Madridiešiem 24 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Trejam Lailsam, 19 punktus guva, četras atlēkušās bumbas izcīnīja, piecas rezultatīvas piespēles atdeva un četras bumbas pārtvēra Mario Hezonja, bet 13 punkti bija Andresam Felisam.
Iepriekšējo reizi "Olympiacos" titulu izcīnīja 2013. gadā.
Pusfinālā "Real" ar 105:90 pārspēja "Valencia" vienību, bet "Olympiacos" ar 79:61 uzveica Artūra Žagara pārstāvēto Stambulas "Fenerbahce".
"Real" sastāvā sezonas sākumā nepilnu minūti laukumā bija arī Gunārs Grīnvalds.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīja 38 spēles.