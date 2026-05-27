Oskars Grava Tenerifē spēcīgā sprinteru konkurencē izcīna otro vietu

Šodien 22:55
Latvijas sprinteris Oskars Grava trešdien Tenerifē izcīnīja otro vietu Pasaules Vieglatlētikas savienības ("World Athletics") Kontinentālās tūres sudraba līmeņa sacensību 200 metru sprintā.
Grava finišēja 20,95 sekundēs, par trīs sekundes desmitdaļām atpaliekot no personīgā rekorda.
Uzvaru svinēja kubietis Reinjers Mena ar finišu 20,71 sekundē. Trešais aiz Gravas ar finišu 21,09 sekundēs bija nīderlandietis Taimirs Bērnets, kurš ir pasaules čempionāta bronzas medaļnieks stafetē.
Vēl sekundes simtdaļu zaudēja kanādietis Brendons Rodnijs, kura kontā ir visu trīs kalumu olimpisko spēļu medaļas stafetē.