IIHF disciplinārā komiteja atceļ liegumu, kas var ļaut krieviem jau drīzumā atgriezties hokeja apritē
Krievijas Hokeja federācija pavēstījusi, ka Starptautiskās Hokeja ledus federācijas disciplinārā komiteja ir atcēlusi 2026. gada 21. janvāra organizācijas lēmumu liegt Krievijas hokeja izlasēm piedalīties starptautiskajos turnīros nākamajā sezonā.
Jau ziņots, ka šī gada 21. janvārī Starptautiskā Ledus hokeja federācija jeb IIHF atstāja spēkā diskvalifikāciju Krievijas un Baltkrievijas diskvalifikāciju uz nākamo sezonu no tās rīkotajiem pieaugušo izlašu turnīriem. Kā apsvērums tika minēti drošības riski nevis notiekošā karadarbība Ukrainā. Kopš Krievijas pilna mēroga invācijas 2022. gada februāri gan Krievijas, gan Baltkrievijas hokeja izlases bijušas diskvalificētas no IIHF puses.
Jau pēc spēkā atstātās diskvalifikācijas Krievijas Hokeja federācija pauda, ka gatavojas šo lēmumu apstrīdēt. Tas tika darīts IIHF pārvaldībā esošajā disciplinārajā komitejā, kura esot lēmusi par labu Krievijai, ziņo agresorvalsts hokeja federācija. Lēmums atcelts, jo IIHF nav spējusi pierādīt piesauktos drošības riskus, kas lika turpināt diskvalifikāciju.
Fakts, ka IIHF disciplinārā komiteja atcēlusi šogad pašas organizācijas pieņemto lēmumu turpināt diskvalifikāciju nenozīmē, ka Krievijas hokeja izlases jau nekavējoties atgriezīsies izlašu turnīros. Kā norāda agresorvalsts hokeja federācija, tad tā turpināšot darbu ar savas valsts olimpisko komiteju un sporta ministriju, lai atgrieztu hokejistus starptautiskajā apritē.
Gadījumā, ja Krievijas hokeja izlase atgriezīsies pasaules čempionāta apritē, tad dilemmas priekšā būs Latvijas hokejisti. Pēc pilna mēroga invāzijas Ukrainā tika grozīts Sporta likums, kas noteicis liegumu komandu sporta spēļu komandām spēlēt pret agresorvalstīm - šajā gadījumā Krieviju un Baltkrieviju.