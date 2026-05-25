"Grobiņas" trenerim Kļavam piespriež diskvalifikāciju par "futbola invalīdu" komentāriem savu padoto virzienā
Latvijas futbola kluba "Grobiņa" galvenajam treneris Oskaram Kļavam par aizskarošiem izteicieniem preses konferencē piespriesta nosacīta trīs mēnešu diskvalifikācija, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).
Pēc "Tonybet" Virslīgas 13. kārtas spēles, kurā "Grobiņa" ar 3:3 cīnījās neizšķirti ar "Tukums 2000" vienību, Kļava preses konferencē izteicies aizskaroši, nosaucot spēlētājus par "futbola invalīdiem".
LFF vēsta, ka tika pārkāpts Ētikas kodeksa punkts 3.1.3, kas nosaka, ka "ir jāizturas ar cieņu pret jebkuru personu. Ir aizliegta necienīga un diskriminējoša attieksme dēļ to rases, dzimuma, izcelsmes, fizisko spēju, vecuma, reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas, ģimenes stāvokļa, politiskās pārliecības vai citu iemeslu dēļ".
LFF Ētikas komiteja, ievērojot to, ka treneris ir sadarbojies ar komiteju, atzinis un nožēlojis pārkāpumu, incidentā iesaistītās puses ir izlīgušas, uzskatīja par iespējamu piemēroto disciplinārsodu trīs mēnešu diskvalifikāciju noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz sešiem mēnešiem.
"Grobiņa" ar 12 punktiem 14 spēlēs futbola Virslīgas turnīra tabulā atrodas devītajā pozīcijā desmit komandu konkurencē.