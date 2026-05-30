"Lielais koncerts" Mežaparkā
Mežaparka Lielajā estrādē izskanējis "Lielā koncerta" piektās jubilejas koncerts.
FOTO: tik daudz slavenību vienuviet! Mežaparkā grandiozi izskanējis "Lielais koncerts"
Piektās jubilejas koncertā uzstājās Intars Busulis, Žoržs Siksna, Aija Andrejeva, Aminata, Laima Vaikule, Ivo Fomins, Shipsi, Būū, Ods, Ansis, Ozols, Gustavo, Kristīne Pāže un Liene Atvara, kā arī grupas "Līvi", "Instrumenti", "Singapūras Satīns", "Lādezers", "Turaidas Roze", "Sudden Lights", "Bermudu Divstūris" un "Tranzīts".
Jubilejas programma apvienoja iecienītākos mirkļus no iepriekšējo gadu koncertiem, kā arī jaunas aranžijas un īpaši veidotas mākslinieku sadarbības. Kopā ar māksliniekiem uzstājās bigbends un stīgu orķestris diriģenta Jāņa Ivuškāna vadībā, kā arī koris "Maska" diriģenta Jāņa Ozola vadībā.
Uz skatuves bija izvietoti 17 LED ekrāni, uz kuriem bija redzami dziesmu vārdi, dodot iespēju skatītājiem dziedāt līdzi. Koncerts noslēdzās ar salūtu un pirotehnikas efektiem. Pirms koncerta apmeklētājus izklaidēja "Star FM" diskžokejs Egons Reiters