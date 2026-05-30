Zināms, kā pērn veicies Kristapa Porziņģa uzņēmumam "885"
Basketbolistam Kristapam Porziņģim piederošais minerālūdens ražošanas uzņēmums SIA "885" pagājušajā gadā strādāja ar 1,585 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 14,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma zaudējumi samazinājās 2,8 reizes un bija 96 226 eiro, liecina "Firmas.lv" publiskotā informācija.
Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka "885" pērn turpināja attīstību Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirgos, kā arī pārdeva 6,29 miljonus minerālūdens pudeļu, kas ir par 33% vairāk nekā gadu iepriekš.
Uzņēmuma vadība atzīmē, ka pērn uzņēmuma zaudējumi bija vēsturiski zemākajā līmenī un, turpinoties šādai tendencei, uzņēmums plāno darboties ar peļņu tuvākajos gados.
Šogad "885" vadība plāno turpināt investēt jaunu produktu attīstībā, operacionālo sistēmu un efektivitātes procesos, paplašinot klientu loku un meklējot jaunas tirgus iespējas kaimiņvalstīs.
Kompānijas vadība ir pārliecināta par "885" izaugsmes iespējām reģionā.
2024. gadā "885" strādāja ar 1,385 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 32% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma zaudējumi samazinājās par 41,5% un bija 268 116 eiro.
Kompānija reģistrēta 2016. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,86 miljoni eiro. Uzņēmums pieder Porziņģim (90,91%) un AS "North 8" (9,09%), kas savukārt pieder Porziņģim piederošajam SIA "JMK VC" (66,67%) un Guntim Beļavskim (33,33%).