"Rīgas Zeļļi" maina kursu un uzticas Kauņas "Žalgiris" sistēmā strādājošam trenerim
Latvijas Basketbola līgas bronzas medaļniece "Rīgas Zeļļi" paziņojusi par jaunu galveno treneri.
Par komandas jauno galveno treneri kļuvis lietuvietis Roks Kondratavičs, ar kuru līgums noslēgts uz trīs gadiem. Viņš pēdējos piecus gadus pavadījis Kauņas “Žalgiris” sistēmā, kur sākotnēji strādājis kā trenera asistents, bet vēlāk ieņēmis galvenā trenera amatu “Žalgiris” dublieru komandā. Tāpat pēdējos gadus Roks vadīja “Žalgiris” U18 komandu, kas spēlēja jaunatnes Eirolīgā. Viņa vadībā pērn Kauņas klubs pēc 17 gadu pārtraukuma izcīnīja uzvaru U18 Eirolīgas finālturnīrā, apliecinot spēcīgu darbu ar jaunajiem spēlētājiem.
Iepriekš Kondratavičs strādājis ar vairākām Lietuvas jaunatnes izlasēm. Lielākais panākums bija Eiropas U16 čempionu tituls 2022. gadā. Pirms darba “Žalgiris” sistēmā viņš vadīja sieviešu komandu Kauņas “Aistės”, iegūstot vērtīgu pieredzi profesionālajā basketbolā dažādos līmeņos.
“Basketbola vēsture rāda - lai gūtu panākumus, vēlams komandā būt kādam lietuvietim. Mēs leišu piesaisti sākam ar galvenā trenera pozīciju,” ar smaidu iesāk “Rīgas Zeļļi” prezidents Edgars Buļs. “Kondratavičs tiek uzskatīts par vienu no talantīgākajiem jaunajiem treneriem Lietuvā. Arī “Žalgiris” uz viņu liek lielas cerības, bet skaidrs, ka pēc tik veiksmīgas sezonas viņi nevar piedāvāt vietu galvenajā komandā. Tāpēc Rokam bija nepieciešams jauns izaicinājums, kurā sevi pilnveidot. To saprot arī “Žalgiris”, kuri ļāva viņam iziet no līguma ar otro komandu - paldies viņiem par to!”
“Mēs gribējām jaunu, modernu treneri, kuram nav svešs melnais darbs, skautings un video analīze un kurš īpaši specializējies spēlētāju attīstībā. Kondratavičus atbilst visiem šiem kritērijiem,” turpināja Edgars Buļs. “Ticam, ka Roka pieredze darbā ar lietuvas granda jauniešiem labi pārnesīsies arī uz Zeļļiem, kur būs jāstrādā gan ar jaunajiem spēlētājiem, gan ar jau rūdītiem meistariem. Tāpat ar Kondrataviča izvēli ceram piesaistīt talantīgos jaunos lietuviešu spēlētājus, kā arī izveidot ciešākas attiecības ar “Žalgiris” gan basketbola, gan mārketinga sfērās,” noslēdza kluba prezidents.
“Esmu ļoti priecīgs pievienoties “Rīgas Zeļļi” komandai kā galvenais treneris un uzsākt šo jauno karjeras posmu. Jau no pirmajām sarunām sajutu, ka šī ir īstā vieta un projekts, kurā attīstīt savu karjeru,” savu jauno amatu komentēja Roks Kondratavičs. “Ar nepacietību gaidu darbu ar spēlētājiem un treneriem, lai kopā veidotu kaut ko, ar ko mēs varam būt patiesi lepni. Es labi apzinos, cik nozīmīgi komandai ir līdzjutēji – viņu enerģija un atbalsts var būt izšķirošs faktors visas sezonas garumā. Mēs katru dienu strādāsim ar pilnu atdevi, lai ar godu pārstāvētu "Zeļļus", un ar nepacietību gaidu iespēju satikt mūsu līdzjutējus un kopā ar viņiem uzsākt šo ceļu.”
“Rīgas Zeļļus” kopš tā dibināšanas 2023. gada vasarā vadīja Juris Umbraško, bet februārī viņu amatā nomainīja Dāvis Čoders. Līdz ar trenera izmaiņām tiek mainīts viss speciālistu štābs - komandā nestrādās nedz Čoders, nedz līdzšinējais asistents Oskars Zurkovs. “Vēlamies izteikt milzīgu paldies treneriem Jurim Umbraško, Dāvim Čoderam, Oskaram Zurkovam par lielo ieguldījumu kluba pirmajās trīs sezonās. Bez jums mūsu panākumi nebūtu iedomājami, un jūs vienmēr būsiet daļa no zeļļiem.” Kopumā "Zeļļi" kļuvuši par otro LBL komandu, kas paziņo par trenera maiņu - iepriekš Jevgeņijs Kosuškins pārņēma VEF grožus no Mārtiņa Gulbja. Tāpat zināms, ka jaunu treneri meklēs Liepājā, kur sešu gadu darbu noslēdzis Artūrs Visockis-Rubenis.
Trenera maiņa nav vienīgās izmaiņas “Rīgas Zeļļi” komandā - tādas ir arī vadības līmenī. Turpmāk ģenerālmenedžera pienākumus Artura Šēnhofa vietā pildīs kluba vadība kopā ar treneriem un pieredzējušākajiem spēlētājiem. Šis lēmums ir daļa no kluba attīstības procesa, stiprinot iekšējo struktūru un veicinot ciešāku sasaisti starp komandas vadību un spēlētāju kodolu.