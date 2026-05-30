Trampam nedienas ar lieko svaru - ārsti publisko viņa veselības datus
79 gadus vecajam ASV prezidentam Donaldam Trampam ir lieliski fiziskie un kognitīvie rādītāji, taču ārsti viņam stingri rekomendējuši atbrīvoties no liekā svara, liecina jaunākie medicīniskās apskates dati.
ASV prezidents Donalds Tramps ir "lieliskā veselības stāvoklī" un "pilnībā spējīgs" pildīt valsts galvas pienākumus. Pie šāda secinājuma nonākuši ārsti pēc kārtējās visaptverošās medicīniskās pārbaudes, vēsta aģentūra "The Associated Press".
79 gadus vecajam Trampam veikta datortomogrāfija, kardioloģiskie izmeklējumi, onkoloģiskais skrīnings un virkne citu profilaktisko testu.
Kopumā šajā vērienīgajā veselības pārbaudē piedalījās 22 medicīnas speciālisti.
Pēc trīs stundu garajiem izmeklējumiem pats Tramps paziņoja, ka viss noritējis "ideāli".
Svars bīstami tuvu aptaukošanās robežai
Apskates laikā prezidenta svars bija 108 kilogrami, kas ir aptuveni par sešiem kilogramiem vairāk nekā iepriekšējā pārbaudē 2025. gadā. Ņemot vērā viņa 190 centimetru augumu, Trampa ķermeņa masas indekss (ĶMI) šobrīd sasniedz 29,7.
Tas atrodas bīstami tuvu slieksnim, aiz kura mediķi šo stāvokli klasificē jau kā aptaukošanos.
Lai situāciju uzlabotu, ārsti prezidentam ieteikuši mainīt ēšanas paradumus, palielināt fizisko aktivitāti un samazināt svaru. Tajā pašā laikā ziņojumā uzsvērts, ka viņa fiziskie un kognitīvie rādītāji saglabājas ļoti augstā līmenī.
Prāta spēju testā – nevienas kļūdas
Tramps izpildīja arī Monreālas kognitīvo testu, ko medicīnā izmanto demences un citu kognitīvo traucējumu agrīnai diagnosticēšanai. Pārbaudē viņš ieguva maksimālo rezultātu – 30 no 30 iespējamajiem punktiem. Šādu pašu nevainojamu rezultātu viņš uzrādīja arī iepriekšējās testēšanas reizēs.
Ziņojumā arī atzīmēts, ka prezidentam ir labs sirds un asinsvadu, elpošanas un nervu sistēmas stāvoklis.
"Viņa saspringtais ikdienas grafiks, kas ietver neskaitāmas augsta līmeņa tikšanās, publiskas uzstāšanās un regulāras fiziskās aktivitātes, turpina uzturēt viņa vispārējo labsajūtu," uzsvēra ārsts Barbabella.
Ārsti izskaidro zilumus uz rokām
Dokumentā pieminēta arī iepriekš diagnosticētā hroniskā vēnu nepietiekamība – gados vecāku cilvēku vidū izplatīta slimība, kas var izraisīt kāju tūsku. Šīs apskates laikā mediķi fiksējuši tikai nelielu apakšstilbu pietūkumu un atzinuši, ka stāvoklis, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pat uzlabojies.
Savukārt manāmos zilumus uz prezidenta rokām, kas nereti piesaistījuši sabiedrības uzmanību, ārsti skaidro ar ļoti biežajiem sarokošanās rituāliem kombinācijā ar aspirīna lietošanu.