Slovēņi atspēlējas un izmet Itāliju no hokeja elites
Slovēnijas vīriešu hokeja izlase pirmdien pasaules čempionāta mačā pārspēja Itāliju, kas līdz ar zaudējumu atvadījās no augstākās divīzijas.
B grupas spēlē Fribūrā slovēņi bija pārāki ar rezultātu 5:1 (0:0, 3:1, 2:0). Pirmie vārti tika gūti otrās trešdaļas trešajā minūtē, kad Fils Pjetronīro pēc uzvarēta iemetiena tika pie netraucēta metiena un raidīja ripu tīklā, panākdams 1:0 itāļu labā. Devītajā minūtē pēc Marcela Mahkoveca māņu manevra un piespēles 1:1 panāca Matics Tereks.
Perioda vidū Jans Drozgs bija pirmais pie atlēkušās ripas un realizēja vairākumu. Sešas sekundes pirms došanās pārtraukumā Drozgs ar metienu no šaura leņķa vēlreiz realizēja vairākumu un panāca jau 3:1 Slovēnijas labā.
Trešā perioda astotajā minūtē uzreiz pēc mazākuma slovēņi aizslidoja pretuzbrukumā un Mahkovecs vēl vairāk nostiprināja komandas pārsvaru. Trešdaļas 12. minūtē lielo vairākumu realizēja Žans Jezovšeks - 5:1.
Mahkovecam šajā mačā bija vieni gūti vārti un trīs rezultatīvas piespēles.
B grupā pēc sešām spēlēm Kanādai ir 17 punkti, bet Norvēģijai un Čehijai - pa 13, šīm izlasēm nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā. Tālāk ar 11 un deviņiem punktiem ir Slovākija un Zviedrija, sešus punktus guvusi Slovēnija, piecus - Dānija, bet vienu - Itālija.
Tikmēr Vācija Cīrihē A grupas mačā ar rezultātu 6:3 (3:0, 1:1, 2:2) uzvarēja Lielbritāniju, taču tikai teorētiski saglabā cerības spēlēt ceturtdaļfinālā.
Vācijas izlasē vārtus guva Aleksandrs Karahuns, Frederiks Tifelss, Fabio Vāgners, Andrēass Eders, Džošua Samanskis un Leons Gavanke. Britiem precīzus metienus izpildīja Roberts Douds, Ollijs Beteridžs un Roberts Lačovičs.
A grupā pēc sešām spēlēm Šveicei un Somijai ir pa 18 punktiem, Vācija septiņās cīņās guvusi desmit punktus, bet Austrijai un Latvijai ir pa deviņiem punktiem sešos dueļos. ASV guvusi astoņus punktus, Ungārija - trīs, bet Lielbritānija ir bez punktiem un atstās augstāko divīziju.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.