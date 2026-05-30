Šodien 17:32
Turcijā vairāk nekā 100 panikas pārņemtus tūristus izglābj vien dažas minūtes pirms atpūtas kuģīša nogrimšanas
Jūras līcī Turcijas kūrortpilsētas Marmarisas apkārtnē ekskursijas laikā nogrimis atpūtas kuģis, no kura īsi pirms nogrimšanas veiksmīgi izglābti visi 110 tūristi.
Kā ziņo Turcijas mediji, bīstamais incidents noticis iecienīta izpriecu brauciena laikā. Kuģa apkalpe laikus konstatējusi tehnisku bojājumu un nekavējoties raidījusi nelaimes signālu, vienlaikus uzsākot pasažieru glābšanas operāciju.
Nelaimē nonākušajam kuģim operatīvi atsaukušies tuvumā esošie peldlīdzekļi, un notikusi pasažieru pārcelšana uz tiem.
Bojātajā peldlīdzeklī strauji ieplūdis ūdens, kas apgrūtināja glābšanas darbus. Neskatoties uz to, apkalpes un palīgā atbraukušo kuģu kopīgas rīcības rezultātā visus 110 pasažierus izdevies veiksmīgi evakuēt īsi pirms atpūtas kuģīša nogrimšanas.