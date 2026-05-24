Gunārs Grīnvalds plosās laukumā, tomēr Madrides "Real" piekāpjas cīņā par Jauniešu Eirolīgas titulu
Latvijas basketbolists Gunārs Grīnvalds svētdien bija Madrides "Real" U-18 komandas produktīvākais spēlētājs Jauniešu Eirolīgas finālā, madridiešiem zaudējot cīņā par titulu. Atēnās notikušā finālturnīra titula mačā "Real" ar rezultātu 77:85 (22:24, 16:15, 24:21, 15:25) zaudēja "Barcelona" akadēmijas jauniešiem.
Grīnvalds šajā mačā guva 13 punktus, sešus no tiem pirmajās sešās minūtēs un pārējos septiņus - pamatlaika pēdējās piecās minūtēs. Kad līdz beigu signālam bija palikušas 26 sekundes, Grīnvalds piektās piezīmes dēļ pameta laukumu.
Latvietis laukumā bija 25 minūtes un 35 sekundes, kuru laikā realizēja divus no pieciem tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu, izprovocēja piecas piezīmes un iekrāja visvairāk efektivitātes koeficienta punktu madridiešu rindās (13).
"Real" komandā 16 punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Jegoram Amosovam, bet 14 punkti, piecas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles bija Fabiānam Kaizeram. Čempioniem 20 punktus guva un desmit bumbas zem groziem izcīnīja Nikola Kusturica, bet 17 punkti bija Žoakimam Bumdžem.
Apakšgrupā Madrides vienība ar 109:58 uzveica Ļubļanas "Olimpija" jauniešus, ar 97:63 apspēlēja Parīzes Nacionālā sporta un fiziskās izglītības institūta (INSEP) vienību un ar 126:48 uzvarēja Atēnu "Panathinaikos" jauniešu vienību. Otrajā spēlē Grīnvalds guva 22 punktus.
Pērn par šī turnīra čempionu kļuva Iļja Kurucs ar Kauņas "Žalgiris", bet aizpērn titulu izcīnīja Adrians Andževs Madrides "Real" sastāvā. Vēl 2016. gadā par čempionu kļuva arī Iļjas Kuruca brālis Rodions, kurš tobrīd bija "Barcelona" kluba paspārnē.