Apbalvotas "Rimi" Rīgas maratona spēcīgākās komandas
"Rimi" Rīgas maratons arī šogad apliecinājis, ka skriešana Latvijā kļuvusi populāra ne tikai individuālo dalībnieku vidū, bet arī uzņēmumos un organizācijās. 2026. gada maratonā noskaidroti Rimi Komandu kausa uzvarētāji trīs kategorijās – mazo, vidējo un lielo komandu konkurencē –, kā arī pirmoreiz apbalvotas ātrākās Signet Bankas pusmaratona un maratona stafetes komandas.
Ar katru gadu uzņēmumu komandu kustība Rimi Rīgas maratonā turpina augt, pulcējot arvien vairāk darba kolektīvu no visas Latvijas. Šogad Rimi Komandu kausam kvalificējās vairāk nekā 500 komandas ar vismaz 15 dalībniekiem, vēlreiz apliecinot, ka skriešana uzņēmumu vidē kļuvusi par nozīmīgu komandas saliedēšanas, veselīga dzīvesveida un kopīgas pieredzes veidošanas daļu.
“Rimi Komandu kauss jau vairākus gadus ir neatņemama Rimi Rīgas maratona sastāvdaļa, ir patiess prieks redzēt, ka uzņēmumu interese par dalību skriešanas “Dziesmu svētkos” turpina augt. Darba kolektīvi Rimi Rīgas maratonā ierodas ne tikai pēc rezultāta, bet arī pēc kopīgas pieredzes, komandas gara un iespējas sasniegt mērķus kopā,” stāsta Rimi Rīgas maratona organizatoru komandas vadītājs Aigars Nords.
Rimi Komandu kauss TOP 3
Lielo komandu kategorija (50+ dalībnieki)
- vieta – RIMI komanda
- vieta – RSU
- vieta – Latvijas Universitāte
Vidējo komandu kategorija (30–49 dalībnieki)
- vieta – AS Rīgas Siltums
- vieta – Sportland
- vieta – GASO
Mazo komandu kategorija (15–29 dalībnieki)
- vieta – BICP
- vieta – Scania Latvia
- vieta – Latvijas Banka
Rimi Komandu kausa uzvarētāji tika noteikti, vērtējot komandu dalībnieku individuālos rezultātus savās vecuma grupās visās Rimi Rīgas maratona distancēs – no DPD jūdzes līdz maratonam. Šāda vērtēšanas sistēma ļauj vienlīdzīgi salīdzināt dažāda lieluma komandas un dalībniekus dažādās distancēs. Iepazīsties ar Rimi Komandu kausa rezultātiem.
Pirmā Signet Bankas stafetes sezona pulcē vairāk nekā 200 komandu
Par vienu no šī gada spilgtākajiem jaunumiem kļuva Signet Bankas stafete, kas Rimi Rīgas maratona programmā debitēja pirmoreiz, dodot iespēju dalībniekiem pusmaratona distanci pieveikt divatā, bet maratona distanci divu līdz četru cilvēku komandā.
Signet Bankas 21 km stafetes TOP 3 mix kategorijā
- vieta – IKEA (Kaspars Ozoliņš, Viktorija Prigožina)
- vieta – Rīgas brīvostas pārvalde (Mārtiņš Škapars, Klinta Lauska)
- vieta – IM run club (Ilona Marhele, Arnis Noveičuks)
Signet Bankas 21 km stafetes TOP 3 sieviešu kategorijā
- vieta – Maria+Viktoria (Viktoria Stenina, Maria Borodina)
- vieta – Run With Anita (Zane Deimante, Zane Čigure)
- vieta – IM run club (Elizabete Valujeva, Klinta Dambrāne)
Signet Bankas 21 km stafetes TOP 3 vīriešu kategorijā
- vieta – TriRunPro (Roberts Rāzna, Roberts Marnauza)
- vieta – 2UPB Nams (Emīls Garančs, Jānis Dzelme)
- vieta – Auseklis IK (Gustavs Ļašs, Viesturs Jaudzems)
Signet Bankas 42 km stafetes TOP 3 mix kategorijā
- vieta – MRC (Reinis Hartmanis, Marta Meiere, Gunta Hartmane, Aigars Matisons)
- vieta – The Science of Pace (Ruslans Karasjovs, Jekaterina Demeško, Andrejs Demeško)
- vieta – Mans Pirmais Maratons (Jānis Matvejs, Elīna Baltskara, Ģirts Raģelis, Artūrs Vanags)
Signet Bankas 42 km stafetes TOP 3 sieviešu kategorijā
- vieta – Ieva Simane, Iveta Zviedre, Vita Berlaua, Dace Rozīte- Novicka
- vieta – CSDD (Ingrīda Bahšteina, Elvija Rača, Gunita Pastare, Maija Vilšķērsta)
- vieta – Fantastic 4 (Elza Bidere, Linda Gudrīte- Šipenko, Kate Dūdele, Sanita Grieze)
Signet Bankas 42 km stafetes TOP 3 vīriešu kategorijā
- vieta – Riga Trail Runners (Edijs Tropiņš, Tālis Paeglis, Ēriks Bogdanovs, Rūdolfs Leimanis)
- vieta – STALTS Training (Raitis Beķeris, Nils Briedis, Ginters Lūsa, Artūrs Silgals)
- vieta – Artūrs Tutāns, Edvarts Pētersons, Kristaps Ludboržs, Rihards Bērziņš
Jaunais formāts guva lielu atsaucību, pulcējot gan draugu kompānijas, gan ģimenes, gan uzņēmumu kolektīvus, kuri Rīgas ielās kopīgi dalīja maratona pieredzi un finiša emocijas. Iepazīsties ar Signet Bankas stafešu rezultātiem.
Signet Bankas stafetes ienākšana Rimi Rīgas maratona programmā šogad būtiski paplašināja iespēju piedalīties garajās distancēs arī tiem, kuri līdz šim pusmaratonu vai maratonu vēl nebija uzdrošinājušies pieveikt individuāli. Organizatori prognozē, ka stafetes distance nākamajos gados kļūs par vienu no pieprasītākajiem dalības formātiem.
Rimi Rīgas maratona organizatori pateicas visiem uzņēmumiem, komandām un Signet Bankas stafetes dalībniekiem par enerģiju, sportisko garu un kopīgi radīto atmosfēru, kas vēlreiz apliecināja – Baltijas lielākie skriešanas svētki ir vieta, kur uzvaras tiek svinētas kopā.