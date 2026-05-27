Londonas "Crystal Palace" pieveic "Rayo Vallecano": UEFA Konferences līgas trofeja paliek Anglijā
Anglijas futbola premjerlīgas vienība Londonas "Crystal Palace" trešdien Leipcigā izcīnīja UEFA Konferences līgas trofeju. Finālspēlē "Crystal Palace" ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja Spānijas klubu Madrides "Rayo Vallecano".
Vienīgie vārti tika gūti spēles 51. minūtē, kad pēc tāla sitiena "Rayo Vallecano" vārtsargs atsita bumbu sev priekšā, no kurienes nekļūdīgs bija londoniešu uzbrucējs Žans Filips Mateta.
Abām komandām šī bija pirmā iespēja izcīnīt kādu no Eiropas klubu turnīru tituliem. Londonieši turklāt ir pirmie debitanti, kas aizcīnījušies līdz finālam un izcīnījuši uzreiz titulu, bet "Rayo Vallecano" pirms 25 gadiem cīnījās UEFA Kausā, kas tobrīd bija pēc spēka otrais turnīrs.
Pamatturnīrā "Rayo Vallecano" bija piektā un izslēgšanas turnīru sāka no astotdaļfināla, savukārt "Crystal Palace" ieņēma desmito vietu un tai "play-off" bija jāsāk no pirmās kārtas.
Arī pērn Eiropas pēc spēka trešajā klubu turnīrā par čempionu titulu cīnījās Anglijas un Spānijas klubi. Trofeju izcīnīja Londonas "Chelsea", kas finālā ar 4:1 uzvarēja Seviljas "Real Betis".