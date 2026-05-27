Iepriekšējā Pasaules kausa pusfinālisti Marokas izlase uz finālturnīru dosies ar Hakimi un Diasu priekšgalā
Parīzes "Saint-Germain" aizsargs Ahrafs Hakimi un Madrides "Real" zvaigzne Brahims Diass iekļauti Marokas vīriešu futbola izlasē Pasaules kausa (PK) finālturnīram, paziņoja valstsvienības galvenais treneris Mohameds Vahbi.
Marokas izlases galvenais treneris, kurš amatā stājās pirms trim mēnešiem, sastāvā lielākoties iekļāvis spēlētājus, kas piedalījās Āfrikas Nāciju kausā. Marokas futbola izlasei martā negaidīti tika piešķirts Āfrikas Nāciju kausa tituls, jo apelācijas tiesneši atcēla Senegālas uzvaru haotiskajā janvāra finālā.
Izlasi papildina Londonas "Fulham" aizsargs Isa Diops, "Strasbourg" pussargs Samirs el Murabets un "Lille" pussargs Ajubs Buadi, kuram ir Francijas un Marokas dubultpilsonība un šomēnes viņš izlēma pārstāvēt Ziemeļāfrikas valstsvienību.
Marokas futbolisti PK spēlēs apakšgrupā ar Brazīliju, Skotiju un Haiti. Pasaules kausa finālturnīrs jūnijā un jūlijā norisināsies Kanādā, ASV un Meksikā.
Marokas vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Jasine Bunū ("Al-Hilal", Saūda Arābija), Munirs Mohamedi (Berkanes "Nahdat Berkane", Maroka), Ahmads Reda Tagnauti (Rabātas AS FAR, Maroka);
aizsargi - Nusairs Mazraui (Mančestras "United", Anglija), Anass Salāhs-Edīns (Eindhovenas PSV, Nīderlande), Jusefs Bellammari ("Al Ahly", Ēģipte), Ahrafs Hakimi (Parīzes "Saint-Germain", Francija), Zakarija el Vahdi ("Gent", Beļģija), Najefs Agerds (Marseļas "Olympique", Francija), Šadi Riāds (Londonas "Crystal Palace", Anglija), Reduāns Halhāls ("Mechelen", Beļģija), Isa Diops (Londonas "Fulham", Anglija);
pussargi - Samirs el Murabets ("Strasbourg", Francija), Ajubs Buadi ("Lille", Francija), Neils el Ainaui ("AS Roma", Itālija), Sofjans Amrabats (Seviljas "Real Betis", Spānija), Azedīns Unai ("Girona", Spānija), Bilals el Hanuss ("Stuttgart", Vācija), Ismaels Saibari (Eindhovenas PSV, Nīderlande);
uzbrucēji - Abdesamads Ezalzuli (Seviljas "Real Betis", Spānija), Šemsdins Talbi ("Sunderland", Anglija), Sufians Rahimi ("Al-Ain", Apvienotie Arābu Emirāti), Ajubs el Kābi (Pirejas "Olympiakos", Grieķija), Brahims Diass (Madrides "Real", Spānija), Jasine Džesims ("Strasbourg", Francija), Ajube Amaimun Ešgujabs (Frankfurtes "Eintracht", Vācija).