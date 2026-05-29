Lietuvas U-18 sieviešu izlase demonstrē stāju un atsakās no spēlēšanas pret agresorvalsti
Lietuvas U-18 sieviešu hokeja izlase atsakās spēlēt pret Baltkrieviju, līdz ar to nākamgad nepiedalīsies pasaules čempionāta trešās divīzijas turnīrā, vēsta Lietuvas Hokeja federācija.
Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) ceturtdien lēma, ka Baltkrievijas U-18 vīriešu hokeja izlase nākamajā sezonā varēs atgriezties elites divīzijā, kur spēlēs arī Latvijas jaunieši. Abām izlasēm pagaidām nav paredzēta spēlēšana vienā grupā, taču nav izslēgts, ka tās varētu tikties izslēgšanas turnīrā vai pārspēlē.
Agresorvalsts Baltkrievija būs pārstāvēta arī sieviešu čempionātos pieaugušo un U-18 grupā, šīm izlasēm startējot pašās vājākajās divīzijās, kur Latvija nespēlē. Nākamgad U-18 sieviešu čempionāta trešās divīzijas turnīrā būtu jāspēlē arī Lietuvas jaunietēm, taču pēc Baltkrievijas atgriešanas sacensību apritē nolemts, ka dienvidu kaimiņu U-18 hokejistes turnīrā nestartēs.
Latvijas Hokeja federācija (LHF) šajā jautājumā savu nostāju vēl nav paudusi.