ASV futbola izlase sastāvā Pasaules kausam iekļauj pārsvarā Eiropas vadošajās līgās spēlējošus futbolistus
Galvenais treneris Maurisio Početino otrdien nosaucis ASV vīriešu futbola izlases sastāvu, kas startēs gaidāmajā Pasaules kausa (PK) finālturnīrā.
Sastāvā iekļauti 26 spēlētāji, no kuriem astoņi pārstāv ASV futbola līgas (MLS) klubus, bet lielākā daļa futbolistu spēlē Eiropas vienībās. Tāpat puse no sastāva pārstāvēja ASV valstsvienību arī 2022. gada PK finālturnīrā, kurā amerikāņi nepārvarēja astotdaļfinālu.
ASV futbolisti PK spēlēs apakšgrupā ar Austrāliju, Turciju un Paragvaju. Pasaules kausa finālturnīrs jūnijā un jūlijā norisināsies Kanādā, ASV un Meksikā.
ASV vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Kriss Breidijs ("Chicago", ASV), Mets Frīss ("New York City", ASV), Mets Tērners ("New England", ASV);
aizsargi - Makss Arfstens ("Columbus", ASV), Seržinjo Dests (Eindhovenas PSV, Nīderlande), Alekss Frīmens ("Villarreal", Spānija), Maks Makenzijas ("Toulouse", Francija), Tims Rīms ("Charlotte", ASV), Kriss Ričardss (Londonas "Crystal Palace", Anglija), Antonī Robinsons (Londonas "Fulham", Anglija), Mailss Robinsons ("Cincinnati", ASV), Džo Skallijs (Menhengladbahas "Borussia", Vācija), Ostons Trastijs (Glāzgovas "Celtic", Skotija);
pussargi - Tailers Adamss ("Bournemouth", Anglija), Sebastians Berhalters ("Vancouver", Kanāda), Vestons Makenijs (Turīnas "Juventus", Itālija), Džio Reina (Menhengladbahas "Borussia", Vācija), Kristians Roldens ("Seattle", ASV), Maliks Tillmans (Leverkūzenes "Bayer", Vācija);
uzbrucēji - Brendens Āronsons (Līdsas "United", Anglija), Folarins Baloguns ("Monaco", Francija), Rikardo Pepi (Eindhovenas PSV, Nīderlande), Kristians Pulisiks ("AC Milan", Itālija), Tims Veā (Marseļas "Olympique", Francija), Hadži Raits (Koventri "City", Anglija), Alehandro Sendehass ("America", Meksika).