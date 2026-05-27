Igaunijas ziemas sporta spožākās ģimenes konflikts beidzas ar nosacītu cietumsodu tēvam
Pirmās instances tiesa Igaunijā piespriedusi divu gadu nosacītu cietumsodu frīstaila slēpošanas trenerim Tenisam Sildaru, kuru atzina par vainīgu par tolaik nepilngadīgās meitas - olimpiskās bronzas medaļas ieguvējas Kellijas Sildaru - finanšu līdzekļu piesavināšanos.
Harju apriņķa tiesa izskatīja lietu pret 44 gadus veco Sildaru, kurā viņš tika apsūdzēts par savas tolaik nepilngadīgās meitas Kellijas, kurai tagad ir 24 gadi, aktīvu izmantošanu bez juridiska pamatojuma vai tiesas atļaujas sava un trešo pušu labuma gūšanai.
Apsūdzības saistītas ar laika posmu no 2014. gada jūnija beigām līdz 2019. gada augustam. Nepilngadīgās tiesiskā pārstāvniecība un viņas aktīvu pārvaldība turpinājās līdz 2020. gada februārim, kad Kellijai Sildaru apritēja 18 gadu.
Kā liecina apsūdzības, no nepilngadīgās konta kopumā noņemti 550 324 eiro, kā arī 404 340 eiro pārskaitīti uz apsūdzētā privāto kontu, no kuriem 6244 eiro vēlāk tika atmaksāti. Tiesā netika gūti pierādījumi, ka 398 095 eiro ir izmantoti bērna interesēs. Apsūdzības rakstā teikts, ka kopējais nelikumīgi piesavināto aktīvu apmērs personīgam labumam sasniedza 1 024 608 eiro. Summā ir ieskaitīti arī maksājumi trešajām pusēm.
Igaunijas sporta spilgtākā zvaigzne - frīstaila slēpotāja Kellija Sildaru
Kellija Sildaru pasauli pārsteidz jau no 13 gadu vecuma, kad pirmo reizi uzvarēja "X Games" frīstaila slēpošanas sloupstaila disciplīnā.
Tiesas ieskatā ir pierādīta Sildaru vaina izvirzītajās apsūdzībās. Kā vecākam viņam bija pieeja viņa nepilngadīgās meitas kontā esošajiem līdzekļiem, un viņš tos nelikumīgi novirzīja personīgiem mērķiem, ar sevi cieši saistītu personu un savā kontrolē esošo trešo pušu interesēs.
Kā secināja tiesa, Kellijas Sildaru kontā esošie līdzekļi bija nepilngadīgās cietušās īpašums, kas iegūts no viņas sportiskās darbības. Kā vecākam Tenisam Sildaru bija pienākums šos aktīvus pārvaldīt atbilstoši Ģimenes likumam un rūpīgas aktīvu pārvaldības principiem. Tiesa atzina, ka Sildaru to nedarīja un tā vietā izmantoja upura aktīvus savam un trešo pušu labumam.
Cietusī Sildaru procesa laikā iesniedza civilprasību par 211 207 eiro piedziņu no Tenisa Sildaru, nevalstiskās organizācijas "Kelly ja Henry Sildaru Suusaklubi", Rainara Pāvo un Marta Nepsa. Tiesa noraidīja prasību pret Nepsu un Pāvo, taču lika Tenisam Sildaru un "Kelly ja Henry Sildaru Suusaklubi" izmaksāt Kellijai Sildaru prasītos līdzekļus, kas ir iesaldēti organizācijas kontā, līdz pilnīgai kompensācijas izmaksai.
Tenisa Sildaru advokāts Jānuss Tehvers uzstāja, ka tolaik bērni atradās abu vecāku aizbildniecībā un darījumus apstiprināja visa ģimene, turklāt runa ir par darījumiem ar nevalstiskās organizācijas "Kelly ja Henry Sildaru Suusaklubi" līdzekļiem, no kuru izmantošanas Kellija Sildaru nevarēja ciest personīgus zaudējumus.
2023. gada decembra beigās Igaunijas Ziemeļu apgabala prokuratūra apsūdzēja Tenisu Sildaru par piesavināšanos.
Sildaru ģimenes strīds atklātībā nonāca 2020. gada pavasarī, kad kļuva zināms, ka Kellijas Sildaru gadu gaitā nopelnītie aktīvi tiesai ir jāsadala. Procesa vienā pusē bija Teniss Sildaru un viņa dēls Henrijs, bet otrā - Kellija Sildaru un viņas māte Liliāna Talvinga. 2021. gadā Kellija Sildaru Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR paziņojusi, ka vairākus gadus ir bijusi vardarbības ģimenē upuris un vardarbīgais tēvs viņu izmantojis kā "slaucamu naudas govi".
2024. gada janvārī pierādījumu trūkuma dēļ bez kriminālapsūdzībām tika izbeigta pirmstiesas izmeklēšana pret Tenisu Sildaru par fizisku vardarbību un draudiem meitai.
Tallinā dzimusī Sildaru ir Igaunijas vēsturē pirmā pasaules čempione frīstaila slēpošanā, "X Games" zelta medaļas ieguvēja, olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvēja, pasaules čempione un seškārtēja pasaules junioru čempione. Viņa ir visu laiku jaunākā "X Games" uzvarētāja, kas 2016. gadā 13 gadu vecumā ieguva savu pirmo zelta medaļu šajās spēlēs, kur pēc tam ieguvusi vēl piecas zelta, divas sudraba un vienu bronzas medaļu.
Viņas brālis Henrijs 19 gadu vecumā šogad februārī izcīnīja Igaunijas vienīgo medaļu Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, iegūstot sudrabu frīstaila slēpošanā rampā. Viņa treneris ir tēvs Teniss Sildaru. Kellija Sildaru, kura pirms četriem gadiem bija Igaunijas vienīgā medaļniece Pekinas olimpiskajās spēlēs, Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs nepārvarēja frīstaila slēpošanas kvalifikāciju sacensībās rampā.