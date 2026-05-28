Bez vairākiem līderiem. Nikolato izvēlējies sastāvu senākajam joprojām notiekošajam futbola turnīram
Paolo Nikolato izvēlējies tos 25 futbolistus, kuri Latvijas futbola izlases sastāvā gatavosies cīņām Baltijas kausa izcīņā.
Veselības apstākļu dēļ šoreiz mūsu valstsvienībai nevarēs palīdzēt Kristers Tobers, Jānis Ikaunieks, Renārs Varslavāns un Roberts Uldriķis. Savukārt Eduards Dašķevičs, Maksims Toņiševs, Mārtiņš Ķigurs un Iļja Korotkovs ir atgriezušies izlases rīcībā.
"Kopumā šī nometne ir ļoti svarīga, lai sagatavotos Nāciju līgas spēlēm rudenī. Kā zināms, septembra un oktobra nometnē spēļu grafiks būs ļoti saspringts, būs četras spēles vienpadsmit dienās ar diviem lidojumiem pāri visam kontinentam, tāpēc sagatavošanās priekšdarbi mums jāizdara jau tagad," galveno uzdevumu jūnija nometnei ieskicēja Latvijas izlases galvenais treneris.
Latvijas izlase spēles Baltijas kausā aizvadīs viesos 6. jūnijā pret Lietuvu un 9. jūnijā Rīgā pret Igauniju vai Fēru salām. Pirmo reizi Latvijas futbola izlases spēle tiks aizvadīta LNK Sporta parkā. Baltijas kauss ir senākais joprojām notiekošais izlašu futbola turnīrs pasaulē. Pirmoreiz Baltijas kauss tika izspēlēts 1928. gadā.
Pirms diviem gadiem pēdējā Baltijas kausa izspēlē par uzvarētāju piekto reizi valsts vēsturē kļuva Igaunija. Latvija pēdējo reizi uzvarēja 2018. gadā, kopumā šo trofeju izcīnot 13 reizes.
Latvijas futbola izlases kandidāti:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris, Frenks Dāvids Orols (abi - "Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Deniss Meļņiks ("Auda"), Iļja Korotkovs ("Liepāja");
pussargi - Aleksejs Saveļjevs (Talasas "Asia", Kirgizstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Dmitrijs Zelenkovs, Mārtiņš Ķigurs (abi - RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Kristers Penkevics ("Zln", Čehija), Kristaps Grabovskis ("B93", Dānija);
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Marko Regža ("Hradec Kralove", Čehija), Dario Šits (Madrides "Atletico", Spānija).
