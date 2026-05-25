Titulēto basketbola treneri Vari Krūmiņu pēc pārmetumiem par disciplīnas pārkāpumiem nepilngadīgo audzēkņu priekšā soda ar rājienu
Dienesta pārbaudē nav gūti "pietiekami pierādījumi" par iespējamiem pārkāpumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā no Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) direktora, bijušā 12. Saeimas deputāta, basketbola trenera Vara Krūmiņa puses, informēja Tukuma novada pašvaldībā.
Izvērtējot dienesta pārbaudes komisijas atzinumu, paskaidrojumus un citus lietas materiālus, "netika gūti pietiekami pierādījumi iesniegumos paustajiem apgalvojumiem par iespējamajiem pārkāpumiem pret izglītojamajiem".
Vienlaikus dienesta pārbaudē tika konstatēts, ka komandējuma laikā netika nodrošināta pietiekama izglītojamo uzraudzība un atbilstoša komandējuma organizācija, kā arī netika pietiekami izvērtēta un dokumentēta trešo personu iesaiste izglītojamo uzraudzībā. Vietvara uzsver, ka šādas rīcības un bezdarbības rezultātā tika apdraudētas izglītojamo drošības, mantas neaizskaramības, privātuma un cieņpilnas attieksmes intereses.
Izvērtējot dienesta pārbaudes rezultātus, pieņemts lēmums atjaunot Krūmiņu amatā, ļaujot viņam atsākt pildīt direktora pienākumus, kā arī piemērot disciplinārsodu - rājienu.
"Pieņemot lēmumu, tika ņemta vērā gan dienesta pārbaudē konstatētā informācija, gan direktora līdzšinējā darba pieredze, kā arī fakts, ka līdz šim pašvaldībā nav saņemtas sūdzības par viņa profesionālo darbību," skaidro pašvaldībā.
Domē arī uzsver, ka bērnu drošība un tiesību ievērošana izglītības iestādēs ir prioritāte, un tā turpinās pilnveidot iekšējās procedūras un uzraudzības kārtību, lai līdzīgas situācijas nākotnē nepieļautu.
Jau ziņots, ka par iespējamu pārkāpumu bērnu tiesību aizsardzības jomā Krūmiņš bija atstādināts no amata.
Tukuma novada pašvaldībā apliecināja, ka 8. aprīlī pašvaldība saņēma informāciju par iespējamu profesionālās izglītības iestādes vadītāja un pedagoga pārkāpumu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Kopumā ir saņemti pieci iesniegumi.
Lai nekavējoties reaģētu uz situāciju, sporta skolā organizētas vairākas vecāku sapulces, kurās skaidrota situācija un sniegtas atbildes uz vecāku jautājumiem. Savukārt 9. aprīlī pašvaldības izpilddirektors izdeva rīkojumu par direktora atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas līdz apstākļu pilnīgai noskaidrošanai.
Pašvaldība ir pieprasījusi iesaistīto sporta skolas darbinieku paskaidrojumus.
Sociālajos tīklos publiskotā informācija liecina, ka Krūmiņš no amata atstādināts pēc sporta skolas veiksmīgām sacensībām "Nākotnes zvaigznes 2026" Čehijā aprīļa sākumā, kur bērnu klātbūtnē viņš esot bijis alkohola reibumā. Krūmiņam tiek pārmesta gan emocionāla, gan fiziska vardarbība pret bērniem.
Krūmiņš Kandavas BJSS direktora amatā iecelts 2020. gada beigās. Iepriekš Krūmiņš bijis veiksmīgs jaunatnes un vīriešu basketbola komandu treneris, gūstot panākumus ar Valmieras un Jelgavas komandām, tāpat uz īsu brīdi bijs sieviešu basketbola komandas SK "Cēsis" galvenais treneris. 2007. gadā Krūmiņa vadītā Latvijas jauniešu U-18 izlase izcīnīja pirmo Eiropas čempionāta medaļu (bronzu) Latvijas vīriešu basketbolā pēc neatkarības atjaunošanas.