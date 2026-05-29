Treneru rokādes Latvijas basketbolā turpinās. Gundars Vētra atgriežas Liepājā
Latvijas Basketbola līgas klubs "Liepāja" paziņojusi par jauno galveno treneri.
Par to kļuvis pieredzējušais Gundars Vētra. Viņš amatā nomainīs Artūru Visocki-Rubeni, kurš Liepājā strādāja sešus gadus.
"Man ir liels prieks pēc daudziem gadiem atgriezties Liepājā - pilsētā, kur uzaugu, sāku spēlēt basketbolu un iemīlēju šo sporta veidu. Vienmēr esmu jutis, ka kādā brīdī gribētos atgriezties Liepājas basketbolā. Šobrīd ir pienācis īstais brīdis. Komanda ir jauna, ambicioza, un ticu, ka mana pieredze, strādājot ar spēlētāju attīstību, kā arī zināšanas un prasmes trenera darbā var veidot veiksmīgu un vērtīgu sadarbību."
"Uzskatu, ka mana līdzšinējā pieredze basketbolā, vēlme uzvarēt un daudzu gadu laikā uzkrātās zināšanas būs noderīgas komandai. Es uz Liepāju neskatos kā uz starpposmu - redzu šo kā nozīmīgu un ilgtermiņa sadarbību. Esmu patiesi priecīgs atgriezties savā bērnības pilsētā un ceru, ka kopā spēsim paveikt daudz. Vēlos, lai šī sadarbība būtu produktīva un sniegtu gandarījumu visiem - gan komandai un klubam, gan arī man pašam," paziņojumā citēts jaunais Liepājas treneris.
Pirmais latvietis NBA Vētra trenera karjeru sāka "Baronā", vēlāk strādājot gan ar vīriešu, gan sieviešu basketbola komandām. Pēc 2023. gada, kad pameta Latvijas sieviešu basketbola izlases trenera amatu, atgriezās vīriešu basketbolā. Vienu sezonu trenēja Igaunijas Tartu universitātes komandu, bet pēc tam strādāja ar bērniem un jauniešiem Rīgas basketbola skolas "Rīgas Juniori" sistēmā.
Liepājas basketbola komanda ir jau trešā, kas paziņojusi par jaunu galveno treneri. "VEF Rīga" Jevgeņijs Kosuškins nomainījis Mārtiņu Gulbi, bet "Rīgas Zeļļos" lietuvietis Roks Kondratavičs kļuva par Dāvja Čodera aizstājēju. Nav izslēgts, ka vēl kāda Latvijas Basketbola līgas komandā tiks paziņots par jaunu treneri.