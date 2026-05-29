Divus mēnešus pēc bildinājuma apprecējusies kamaniņu braucēja Elīza Tīruma
Divus mēnešus pēc romantiskas saderināšanās laulības ostā iestūrējusi Latvijas kamaniņu sporta zvaigzne, divkārtējā olimpiskā medaļniece Elīza Tīruma. Par sportistes izredzēto kļuvis viens no visu laiku titulētākajiem vācu divnieku kamaniņu braucējiem Tonijs Egerts.
Par priecīgo dzīves notikumu pāris paziņojis savos sociālo tīklu kontos, padaloties ar skaistu un simbolisku fotogrāfiju no kāzu dienas. Sociālajā platformā "Instagram" publicētajā attēlā jaunlaulātie redzami sirsnīgā apskāvienā, pozējot Ādažu lidlaukā pie sarkanbaltas lidmašīnas. Elīza savai īpašajai dienai bija izvēlējusies elegantu, klasiski baltu kāzu kleitu, bet Tonijs tērpies tumšā, svinīgā uzvalkā.
Savu fotogrāfiju pāris papildinājis ar lidojuma tematikai atbilstošu, asprātīgu ierakstu angļu valodā: "Oficiāli gatavi pacelties jaunā dzīvē kā vīrs un sieva." Ierakstam pievienots arī tēmturis "#justmarried" jeb "tikko precējušies".
Aviācijas motīvs šī pāra mīlestības stāstā nebūt nav nejaušs. Pēc tam, kad Tonijs Egerts noslēdza savu spīdošo karjeru kamaniņu sportā, viņš ir pievērsies aviācijai un kļuvis par pilotu. Tieši lidojuma laikā šī gada marta otrajā pusē viņš bildināja savu mīļoto.