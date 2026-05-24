Valters Kreišs
Šodien 18:36
Valters Kreišs izcīna bronzu kārtslēkšanas sacensībās Polijā
Latvijas vieglatlēts Valters Kreišs svētdien Polijā izcīnīja trešo vietu starptautiskās kārtslēkšanas sacensībās, kurām bija Pasaules Vieglatlētikas savienības ("World Athletics") Kontinentālās tūres bronzas līmeņa statuss.
Pirmo trīs vietu ieguvēji sacensības noslēdza ar pārvarētiem 5,75 metriem. Francūzis Ītens Kormons šo augstumu pārvarēja ar pirmo piegājienu, bet 5,82 metri viņam nebija pa spēkam, bet sacensību rīkotājs polis Pjotrs Liseks 5,75 metrus pārlēca ar trešo piegājienu.
Arī Kreišs 5,75 metrus pārlēca ar otro mēģinājumu. Pēc diviem nesekmīgiem lēcieniem pār 5,82 metru augstumā novietotu latiņu viņš mēģināja pārlēkt 5,89 metrus, kas būtu jauns Latvijas rekords, taču arī šis augstums nebija pa spēkam.
Sacensībās startēja 12 kārtslēcēji, septīto vietu ieņemot kādreizējam pasaules rekordistam francūzim Reno Lavilenī.