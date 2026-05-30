Somi dominē otrajā trešdaļā un pārsteidz zvaigžņoto Kanādu
Somijas vīriešu hokeja izlase sestdien Cīrihē nodrošināja vietu pasaules čempionāta finālā un cīnīsies par zeltu pēc trīs gadu pārtraukuma.
Pusfinālā somi ar 4:2 (1:2, 3:0, 0:0) pārspēja Kanādu.
Somijas hokejisti izvirzījās vadībā jau pēc spēlētām trīs ar pusi minūtēm, kad pēc pārtvertas ripas somi devās pretuzbrukumā, un kanādiešu augšējā vārtu stūrī ripu raidīja Patriks Puistola.
Nepilnas piecas minūtes vēlāk Kanāda izlīdzināja rezultātu, no vārtu priekšas somu vārtsargu pārspējot Robertam Tomasam, bet trešdaļas turpinājumā Kanādu vadībā izvirzīja Dilans Holovejs, kurš pretuzbrukumā no Maklina Selebrīni saņēma piespēli pa gaisu un no iemetiena apļa raidīja ripu Somijas vārtos.
Otrā perioda pirmajā minūtē rezultāts atkal kļuva neizšķirts pēc tam, kad Kanādas vārtu priekšā pie atlēkušās ripas tika Aleksandrs Barkovs, nogādājot to kanādiešu vārtos.
Otrās trešdaļas vidū somi pretuzbrukumā atguva vienu vārtu pārsvaru, precīzam esot Kostam Helēniusam, un nedaudz vairāk kā pēc minūtes somu pārsvaru dubultoja Ātu Reti.
Nepilnas trīs minūtes līdz pamatlaika beigām Kanāda nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, taču somi nosargāja pārsvaru un izcīnīja panākumu.
Jau ziņots, ka pirmajā pusfinālā Šveice ar 6:0 sagrāva Norvēģiju.
Latvijas izlase A grupā ar 2:4 zaudēja Šveicei, ar 2:0 pārspēja Vāciju, ar 1:3 piekāpās Austrijai, ar 1:7 kapitulēja Somijai, ar 4:2 uzveica ASV, ar 6:0 Lielbritāniju un ar 8:1 - Ungāriju, ceturtdaļfinālā piekāpjoties Norvēģijai.
Turnīrā 16 komandas bija sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpināja cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas Lielbritānija un Itālija pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.
Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā vietā.
Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā beigsies 31. maijā. Fribūra uzņēma B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām notiek arī divi ceturtdaļfināla mači, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.