Hokeja izlasei pievienojas līderis, Laksa paliek bez darba un šausmas premjerlīgas debijā - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļa Latvijas sportā paliks atmiņā ar pēdējo gadu basketbola čempionu “VEF Rīga” gāšanu no troņa kā arī Latvijas hokeja izlases pēdējām pārbaudes spēlēm, kurās uzmirdzēja jaunie valstsvienības līderi – ja visam nesanāca sekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par notikušo.
Izšķirošajā piektajā Latvijas basketbola līgas (LBL) pusfināla mačā BK “Ventspils” Rīgā Olimpiskajā sporta centrā pārliecinoši apspēlēja “VEF Rīgu” un nopelnīja vietu LBL finālsērijā, kur jāspēkojas ar “Valmiera/Via/Glass” basketbolistiem, kuri soļo pretī trešajam titula šosezon.
Biķernieku autotrasi pamatīgi pierūcināja Eiropas rallijkrosa čempionāts, kas atkal kļuvis par vadošo šī sporta veida seriālu, kura pirmais posms šoreiz Rīgā. Ar “SuperCar” automašīnu par augstām vietām cīnās arī mūsu Jānis Baumanis. Tikmēr Portugālē pasaules rallija čempionāta apritē atgriezās mūsu Mārtiņš Sesks un Renārs Francis – panākumi gan izpalika, jo ekipāžu piemeklēja virkne ķibeļu.
Latvijas hokeja izlase aizvadījusi savas pēdējās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta. Savā laukumā divreiz tika pārspēta Norvēģija. Panākumi nāca sīvā cīņā gan papildlaikā, gan pēcspēles metienos. Tomēr mēs uz ledus redzējām daudz Sanda Vilmaņa varoņdarbu, labā sportiskajā formā ir arī jaunais valstsvienības kapteinis Rūdolfs Balcers, bet jau savā pirmajā mačā izlases kreklē ar precīzu metienu izcēlās U-18 izlases līderis, 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks. Nebūtu pārsteigums, ja redzētu arī viņu izlases sastāvā pasaules čempionātā.
Savukārt Kitija Laksa tomēr nespēja apliecināt savu noderību jaunajai WNBA komandai Toronto “Tempo”, kamēr Baltijas spēcīgākā basketbola komanda Kauņas “Žalgiris” ļoti sīvā cīņā ULEB Eirolīgas ceturtdaļfināla sērijas ceturtajā mačā tomēr piekāpās pašreizējiem čempioniem Artūra Žagara pārstāvētajai Stambulas “Fenerbahce”.